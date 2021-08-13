ساكنة القبايل تحترق وشنقريحة منشغل بحشر أنفه بقضية الصحراء المغربية
يواصل الحاكم الفعلي لدولة الجزائر، ممارسة هوايته المفضلة، والمتمثلة في حشر أنفه في القضية الوطنية للمملكة، متجاهلا المشاكل الكبرى والحقيقة التي يتخبط فيها الشعب الجزائري وفي مقدمتها غياب الشروط الأساسية للعيش الكريم وآخرها الحرائق التي تعرفها عدد من المناطق بالبلاد والتي أودت بحياة العشرات من الضحايا.
ففي الوقت التي مدت فيه المملكة المغربية يدها لجارتها الشرقية لطي صفحة الخلافات، وعرضت عليها المساعدة لإخماد الحرائق المندلعة بالبلاد، تجاهل شنقريحة و”الكركوز” تبون هذه المبادرة، وعمد إلى إضرام نيران جديدة في العلاقات بين البلدين عبر إقدامه على نعت المغرب ب”البلد المحتل” خلال لقاءه أمس بالممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بمالي.
شنقريحة الذي قام بزيارة سريعة لمنطقة “تيزي وزو” أمس الخميس، وجد أمامه العشرات من ساكنة المنطقة الذين هاجموه ورفعوا شعارات “مدنية ماشي عسكرية” في وجهه وطردوه من المكان، قبل أن يفر “هاربا” خائفا من تفاقم غضب القبايليين.
شنقريحة وجد نفسه أمام فوهة بركان ساكنة القبايل الذين اتهموا نظامه بالتورط في اضرام النيران بالمنطقة لإبادتهم، كما طالبوا المجتمع الدولي بالتدخل قصد رفع المعاناة التي يعانونها من قبل النظام الجزائري، بسبب مواقفهم الداعية إلى الاستقلال عن حكم العسكر.
خرجة شنقريحة المثيرة للشفقة، تتزامن وانتشار الحرائق التي تأكل الأخضر واليابس بعدد من المناطق وتودي بحياة عدد من أفراد الشعب الذين هاجموا النظام بسبب رفضه قبول مساعدة المغرب واقدام النظام على تسول مساعدات الدول الاوربية غير مكترث بمعاناة الشعب الذي تتفاقم معاناته الاجتناعية والاقتصادية والصحية يوما بعد آخر.
8 تعليقات
من الذي دفع الخنزيرة بديعة حنقريشة الى حشر انفها في قضية بعيدة عنها كل البعد ، وانصح هذا الغوريلا العجوز بالاهتمام بنفسه. ويجب علينا كمغاربة الدعم القوي لشعب جمهورية القباءل الشقيقة حتى يطرد الاحتلال الفرفوشي الهمجي
نهايتهم هؤلاء العجزة الاغبياء،ستكون حتما ان شاء الله كنهاية بوتخريقة المعوق ذهنيا وجسديا
اسي الجنرال
لتعلم ان المغرب لن يفرط في صحراءه ولو اجتمع العالم كله معكم سندافع عن ارضنا ولو مات المغاربة كلهم دفاعا عن صحرائهم
اضرم النار في بلده والان يضرم النار في الجوار .هذا هو تخصص عسكر الجزاير.
على الشعب القباءلي العظيم ان يرفع صوته عاليا للتحرر من كهنة العسكر وكابرانات الذل…على الشعب القباءلي التحرك بسرعة…فهاهو نظام الكابرانات الخبيث يحرقهم ويرفض المساعدات لاخماد الحراءق مما يؤكد باللموس نية النظام الخبيث في افقار الشعب القباءلي عن طريق حرقه…وكلما تعاون القباءليون الشرفاء لاخماد النيران كلما اشعلها النظام الخبيث…تحية لجمهورية القباءل وشعبها المغوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يدوم الا وجه ربك العظيم رب العرش الكريم. ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يوتيكم خيرا والعكس صحيح . بعد خطاب امير المؤمنين محمد السادس دعى فيه إلى فتح الحدود بين الشعبين الدي وصفهما بالتؤمين .قام كمشة من جنيرالات الاستبداد برد عنيف عبر وسائل الاعلام التي هي تحت امرتهم. ونسوا أن هناك في المغرب لايزال اولياء الله الصالحين .ما يفعله هؤلاء السلطوين لاشقاءنا في الجزائر من قمع وتقتيل لا يتماشى مع سنة النبي محمد صل الله عليه وسلم الصادق الامين. اللهم ارينا فيهم عجائب اياتك التي لا ترد في كل من يستضعف خلقك من المسلمين والعالمين
دار العجزة البومديينية العسكرية أحرقت غابة جمهورية القبائل الشقيقة المحتلة لرفضها الإنتخابات التشريعية المزورة من طرف عسكر المجرم بوخروبة
كانت مناسبة للقبيليين لاحراقه والتخلص منه بدل الفنان بن اسماعيل الذي جاء لاطفاء النار