نرجس النجار

الموت يفجع المخرجة نرجس النجار في نجلها الوحيد

2021-08-13 / 5:31 مساءً
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نجلاء مزيان - هبة بريس

توفي نجل المخرجة المغربية، نرجس النجار، المسمى قيد حياته “سفيان”، يومه الجمعة، عن سن ناهز 18 عشر، بعد تعرضه لحادث سير مميت.

و نعى المخرج المغربي، محمد مفتكر الفقيد بكلمات مؤثرة حيث كتب تدوينة مطولة بحسابه بموقع “فايسبوك”، جاء فيها: “كل التعازي لصديقتنا وزميلتي العزيزة، نرجس النجار التي فقدت للتو ابنها الوحيد، سفيان، في حادث سيارة مروع”.

وأضاف: “الاختفاء المفاجئ لهذا الطفل مؤلم جدا لي أيضا، كيف! لا أستطيع تصديق ذلك، أو حتى تخيله. لا، هذا الطفل لم يمت، ربما يكون مات جسده فقط، نعم ربما، لكن ليس روحيًا أبدًا، لأن صورته ستبقى محفورة في داخلي إلى الأبد”.

واختتم تدوينته قائلا: “أعانك الله في هذه المحنة المؤلمة نرجس سوف تخرجين منها أقوى وأكثر نضجا مما أنت عليه بالفعل ، أنا متأكد نحن جميعًا معك”.

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تعليق واحد

  1. انا لله وانا اليه راجعون تعازينا الحارة للام المكلومة في فلدة كبدها الله يرزقك الصبر والسلوان وتغمد الله الفقيد بواسع رحمته و غفرانه

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