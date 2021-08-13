الكاف يكشف البرنامج الكامل لمباريات كأس امم افريقيا

هبة بريس

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، رسميًا عن مواعيد مباريات نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2021، والتي ستستضيفها الكاميرون، خلال شهرى يناير وفبراير المقبلين.

وستقام منافسات كأس أمم إفريقيا، خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير المقبل، على ستة ملاعب تحتضنها خمس مدن هي ياوندي (العاصمة)، ليمبي، بافوسام، دوالا، وجاروا.

وستقام مباراة الافتتاح يوم التاسع من يناير في تمام الخامسة مساءً (بالتوقيت المحلي للكاميرون – الرابعة بتوقيت جرينتش) على ستاد أوليمبي بالعاصمة ياوندي، على أن تتبعها المباراة الثانية للمجموعة الأولى في الثامنة من مساء اليوم ذاته.

وفي اليوم التالي، ستقام أربع مباريات للبطولة، عن المجموعتين الثانية والثالثة.

وسيستضيف ملعب (كويكونج ستاديوم) بمدينة بافوسام، المباراة الأولى للمجموعة الثانية، والتي ستنطلق في الثانية عصرًا، على أن تقام المباراة الثانية عن المجموعة ذاتها، في الخامسة مساءً.

وفي التوقيت ذاته، سيحتضن ملعب (أحمدو أهيدجو) بالعاصمة ياوندي، المباراة الأولى للمجموعة الثالثة، على أن تقام المباراة الأخرى عن المجموعة ذاتها، في الثامنة مساءً.

وفي الحادي عشر من يناير، سيستضيف ملعب (جابوما ستاديوم) بدوالا، المباراة الأولى للمجموعة الخامسة، والتي ستنطلق في تمام الثانية عصرًا.

وبعدها، سيستضيف ملعب (رامودي أدجيا) بجاراوا، المباراة الأولى للمجموعة الرابعة، والتي ستنطلق في الخامسة مساءً، على أن تقام المباراة الثانية عن المجموعة ذاتها، في الثامنة مساءً.

وفي الثاني عشر من يناير، سيحتضن ملعب (ليمبي ستاديوم)، المباراة الأولى للمجموعة السادسة في تمام الثانية عصرًا، على أن تقام المباراة الثانية عن المجموعة ذاتها، في الخامسة مساءً، قبل أن تختتم لقاءات الجولة الأولى، بإقامة المباراة الثانية من المجموعة الخامسة، والتي ستنطلق في الثامنة مساءً.

وستقام مباريات الدور ثمن النهائي، أيام 23، 24، 25، 26 يناير، بينما ستقام مباريات الدور ربع النهائي، يومي 29 و30 يناير، في حين ستجرى مباراتي الدور نصف النهائي، الثاني والثالث من فبراير.

وستقام المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا، في الثامنة من مساء يوم السادس من فبراير، على ملعب (أوليمبي ستاديوم) بياوندي، تسبقها مباراة تحديد المركز الثالث، في الخامسة من مساء اليوم ذاته، على ملعب (أحمدو أهيدجو).

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0