الوافي: “علاش حاضين البيجيدي خليوه حتى لا فشل يفشل بوحدو”
أكدت نزهة الوافي القيادية بحزب العدالة و التنمية أن هناك الكثير ممن يتربص بحزبها و يشن عليه هجوما إعلاميا شرسا، و هو الأمر الذي يزيد من قوة و تماسك أعضاء الحزب و لا يضعفهم.
و أوضحت الوافي بأن شعبية العدالة و التنمية ما تزال قوية و سيقول الحزب كلمته في قادم الانتخابات بالرغم من المحاولات اليائسة التي يقوم بها خصومه السياسيون للترويج لأشياء لا تعدو أن تكون مجرد أوهام انتخابية لا أقل و لا أكثر.
و قالت نزهة الوافي في تصريح إعلامي لهبة بريس: “بغيت غير نفهم علاش حاضين حزب العدالة و التنمية، كل المواقع أصبح شغلها الشاغل العدالة و التنمية و قيادات و أعضاء الحزب”.
و أضافت المتحدثة عينها: “ياك تيقولو حزب العدالة و التنمية غيفشل، علاش حاضينو، خليوه حتى يفشل و هاديك ساعة لا فشل راه غيكون فشل بوحدو”، معبرة في الوقت ذاته أن هناك تفاؤلا كبيرا يطبع قادة و أعضاء حزب المصباح فيما يتعلق بالانتخابات المقبلة.
4 تعليقات
كل الناس الذين أعرفهم لن يذهبوا للتصويت اصلا بسبب الجائزة أولا ثانيا بسببكم أيها الظلاميين الرجعيين المرتزقة بالدين .ارحلوا ياحزب اللاعدالة ولا تنمية. عدوا من حيث اثيتم إلى جحوركم .
وراه غلبجيدي مدار والو غي الشفوي حنا خصنا ليطور الاقتصاد واظن ان هدا لا يمكن ان يتحقق الا بتقليص عد د الاحزاب التي تهدر اموال الامة والتزيار لشفر او هدر شي هدر خايبة على الشعب يمشي الحبس
يخليوه يفشل بوحدو.مالو لاعب بوحدو؟خاصو يتفضح باش اللي باقي مدوخ يعيق به
ان شاء الله سوف ان تنجلي الحقيقة وعند الامتحان يكرم المرؤ او يهان وهذا المثل ينطبق على سيادتكم فعندما تقدمون حصيلة ولايتيكم سوف اما تكرمون او تهانون اين موضع المواطن من السياسة البائدة في المغرب الجريح.