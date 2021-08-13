علي بلحاج: النظام العسكري رفض مساعدة المغرب مقابل استجداء الغرب
انتقد علي بلحاج الناشط الاسلامي وأحد مؤسسي جبهة الانقاذ الاسلامية بالجزائر، تعامل السلطات الجزائرية مع المبادرة المغربية الرامية الى ارسال طائرات من نوع “كنادير” للمساعدة على اطفاء الحرائق التي اجتاحت الجارة ااشرقية وزهقت عشرات الأرواح.
المعارض الجزائري قال في لقاء مع احدى القنوات التلفزيونية أن النظام العسكري الجزائري يخلط بين القضايا السياسية والانسانية بعد رفض العرض المغربي بارسال الطائرات الخاصة باطفاء الحرائق ، مقابل استجداء الدول الاوربية مما يتعارض ومقتضيات الجوار وقيم التآخي.
وأعرب المغرب، الأربعاء، عن استعداده لمساعدة الجزائر في مكافحة حرائق غابات تشهدها، وجهز طائرتين للمشاركة بمجرد الحصول على موافقة الجارة الشرقية.
وقالت وزارة الخارجية المغربية، في بيان، إن الملك محمد السادس أعطى تعليماته لوزيري “الداخلية والشؤون الخارجية، من أجل التعبير لنظيريهما الجزائريين، عن استعداد المملكة المغربية لمساعدة الجزائر في مكافحة حرائق الغابات التي تجتاح العديد من مناطق البلاد”.
وأضافت الوزارة أنه بتعليمات من العاهل المغربي، تمت تعبئة “طائرتين لإخماد الحرائق من طراز كنادير، للمشاركة في هذه العملية، بمجرد الحصول على موافقة السلطات الجزائرية” التي لم تعلق على المبادرة الى حدود كتابة هاته الأسطر.
2 تعليقات
قد نجد الخير و إعمال العقل لدى الإسلاميين، اما بنو علمان فاغلبهم مؤيد للعسكر و يسير على خطاه، لهذا فكل الانظمة العربية ترتعب من الاسلاميين لانهم يدركون جيدا انهم يحملون مشروعا اسلاميا لا يعترف بالحدود
على الشعب القباءلي العظيم ان يرفع صوته عاليا للتحرر من كهنة العسكر وكابرانات الذل…على الشعب القباءلي التحرك بسرعة…فهاهو نظام الكابرانات الخبيث يحرقهم ويرفض المساعدات لاخماد الحراءق مما يؤكد باللموس نية النظام الخبيث في افقار الشعب القباءلي عن طريق حرقه…وكلما تعاون القباءليون الشرفاء لاخماد النيران كلما اشعلها النظام الخبيث…تحية لجمهورية القباءل وشعبها المغوار.