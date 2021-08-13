علي بلحاج: النظام العسكري رفض مساعدة المغرب مقابل استجداء الغرب

اس. بويعقوبي- هبة بريس

انتقد علي بلحاج الناشط الاسلامي وأحد مؤسسي جبهة الانقاذ الاسلامية بالجزائر، تعامل السلطات الجزائرية مع المبادرة المغربية الرامية الى ارسال طائرات من نوع “كنادير” للمساعدة على اطفاء الحرائق التي اجتاحت الجارة ااشرقية وزهقت عشرات الأرواح.

المعارض الجزائري قال في لقاء مع احدى القنوات التلفزيونية أن النظام العسكري الجزائري يخلط بين القضايا السياسية والانسانية بعد رفض العرض المغربي بارسال الطائرات الخاصة باطفاء الحرائق ، مقابل استجداء الدول الاوربية مما يتعارض ومقتضيات الجوار وقيم التآخي.

وأعرب المغرب، الأربعاء، عن استعداده لمساعدة الجزائر في مكافحة حرائق غابات تشهدها، وجهز طائرتين للمشاركة بمجرد الحصول على موافقة الجارة الشرقية.

وقالت وزارة الخارجية المغربية، في بيان، إن الملك محمد السادس أعطى تعليماته لوزيري “الداخلية والشؤون الخارجية، من أجل التعبير لنظيريهما الجزائريين، عن استعداد المملكة المغربية لمساعدة الجزائر في مكافحة حرائق الغابات التي تجتاح العديد من مناطق البلاد”.

وأضافت الوزارة أنه بتعليمات من العاهل المغربي، تمت تعبئة “طائرتين لإخماد الحرائق من طراز كنادير، للمشاركة في هذه العملية، بمجرد الحصول على موافقة السلطات الجزائرية” التي لم تعلق على المبادرة الى حدود كتابة هاته الأسطر.

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