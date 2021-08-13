عتيق بنشيكر

الإعلامي عتيق بنشيكر مهدد بالحجز على بيته و راتبه التقاعدي

2021-08-13 / 3:53 مساءً
0
نجلاء مزيان - هبة بريس

يعيش الإعلامي المغربي عتيق بنشيكر ظروف مزرية، و ذلك بعد ما تقرر الحجز على بيته و راتبه التقاعدي بسبب صراعه مع إحدى شركات التأمين

و أكد “عتيق بنشيكر”، الموضوع عبر تسجيل صوتي تم نشره بقناة “تحفة”، بموقع رفع الفيديوهات يوتيوب قائلا : “أنه مهدد بالحجز على بيته وراتبه التقاعدي، بسب أحكام قضائية صدرت ضده، لصالح شركة تأمين.

وأضاف الإعلامي الذي يمر بظروف صعبة، أنه “منذ 5 سنوات وهو مطارد من طرف مفوضين قضائيين، من أجل تنفيذ أحكام متتالية ضده”.

و في سياق متصل، ربط طاقم جريدة هبة بريس الالكترونية الإتصال بالإعلامي بنشيكر، الذي فضل عدم الخروج إعلاميا في الوقت الراهن، و انتظار ما ستسفر عنه بعض التدخلات الذي سعت إلى الصلح.

و في نفس الصدد، فقد علمت جريدة هبة بريس الالكترونية أن المجلس الوطني للصحافة يقود مبادرة الصلح من أجل حل المشكل بشكل ودي و طي الخلاف دون أضرار.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of درك النواصر يتجاهل تعليمات الداخلية ويحرر مخالفات الكمامة للسيارات الخاصة

درك النواصر يتجاهل تعليمات الداخلية ويحرر مخالفات الكمامة للسيارات…

2021-08-13 / 4:34 مساءً
Photo of ” خميسة ” تطالب باطلاق سراح جميلة سعدان

” خميسة ” تطالب باطلاق سراح جميلة سعدان

2021-08-13 / 4:20 مساءً
Photo of في مراكش.. إمام مسجد يتصل بعائلته بعد “وفاته” بكورونا

في مراكش.. إمام مسجد يتصل بعائلته بعد “وفاته” بكورونا

2021-08-13 / 3:44 مساءً
Photo of الجامعة الوطنية للصحة تدعم التقني ضحية مركز التلقيح بالبيضاء

الجامعة الوطنية للصحة تدعم التقني ضحية مركز التلقيح بالبيضاء

2021-08-13 / 2:46 مساءً
Photo of أكادير : صاحب “الخزنة الحديدية” المسروقة يطالب إيداع محام متهم السجن ومساعديه

أكادير : صاحب “الخزنة الحديدية” المسروقة يطالب إيداع محام…

2021-08-13 / 2:30 مساءً
Photo of نشرة إنذارية: موجة حر ما بين 39 و 49 درجة من الجمعة إلى الإثنين

نشرة إنذارية: موجة حر ما بين 39 و 49…

2021-08-13 / 2:20 مساءً
Photo of أزمة صيدليات الحراسة بسطات…مرضى ينتظرون الفرج

أزمة صيدليات الحراسة بسطات…مرضى ينتظرون الفرج

2021-08-13 / 1:59 مساءً
Photo of بعد رفض الجزائر مساعدة المغرب.. بسمة بوسيل تعلق: “الأبرياء سيموتون أين الإنسانية?”

بعد رفض الجزائر مساعدة المغرب.. بسمة بوسيل تعلق: “الأبرياء…

2021-08-13 / 1:04 مساءً
Photo of تارودانت: الحكم على زعيم الذباب الالكتروني للبيجيدي ب3 أشهر حبسا نافذا

تارودانت: الحكم على زعيم الذباب الالكتروني للبيجيدي ب3 أشهر…

2021-08-13 / 12:58 مساءً
Photo of بسبب ارتفاع الحالات.. مديرية الصحة بمراكش تدعو المواطنين للتلقيح

بسبب ارتفاع الحالات.. مديرية الصحة بمراكش تدعو المواطنين للتلقيح

2021-08-13 / 9:45 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق