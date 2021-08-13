الإعلامي عتيق بنشيكر مهدد بالحجز على بيته و راتبه التقاعدي

نجلاء مزيان - هبة بريس

يعيش الإعلامي المغربي عتيق بنشيكر ظروف مزرية، و ذلك بعد ما تقرر الحجز على بيته و راتبه التقاعدي بسبب صراعه مع إحدى شركات التأمين

و أكد “عتيق بنشيكر”، الموضوع عبر تسجيل صوتي تم نشره بقناة “تحفة”، بموقع رفع الفيديوهات يوتيوب قائلا : “أنه مهدد بالحجز على بيته وراتبه التقاعدي، بسب أحكام قضائية صدرت ضده، لصالح شركة تأمين.

وأضاف الإعلامي الذي يمر بظروف صعبة، أنه “منذ 5 سنوات وهو مطارد من طرف مفوضين قضائيين، من أجل تنفيذ أحكام متتالية ضده”.

و في سياق متصل، ربط طاقم جريدة هبة بريس الالكترونية الإتصال بالإعلامي بنشيكر، الذي فضل عدم الخروج إعلاميا في الوقت الراهن، و انتظار ما ستسفر عنه بعض التدخلات الذي سعت إلى الصلح.

و في نفس الصدد، فقد علمت جريدة هبة بريس الالكترونية أن المجلس الوطني للصحافة يقود مبادرة الصلح من أجل حل المشكل بشكل ودي و طي الخلاف دون أضرار.

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