الجامعة الوطنية للصحة تدعم التقني ضحية مركز التلقيح بالبيضاء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

في إطار تتبع ملف “الممرضة و التقني” اللذان اتهما عون سلطة بالاعتداء عليهما في أحد مراكز التلقيح بالدار البيضاء، بادرت الجامعة الوطنية للصحة لاستقبال التقني المعني بالأمر و تقديم الدعم النفسي و المؤازرة له.

و في هذا الصدد، استقبل الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، التقني المتدرب، بحضور مجموعة من الطلبة التقنيين، و كذا المنسق الوطني للجنة الوطنية للتقنيين في الإسعاف والنقل الصحي، حيث تم الاطمئنان على صحة التقني المتدرب بعد استكمال جميع الفحوصات الطبية اللازمة.

هذا الاستقبال يأتي وفق الجامعة الوطنية للصحة في إطار الدعم المعنوي والنفسي والمؤازرة لتقني الإسعاف المتدرب ضحية الاعتداء بحادثة مركز التلقيح إدماج بالبرنوصي.

و على هامش الاستقبال، عبر الكاتب العام الوطني عن دعمه ومساندته للتقني المتدرب خصوصا ولكافة فئة تقنيي الإسعاف عموما وسائر الأطر الصحية بمختلف تلاوينها ومكوناتها، منبها لخطورة الاعتداء على الأطقم المشاركة في عملية التلقيح التي دعا لها عاهل البلاد.

و حرص ذات المتحدث التأكيد على كون الجامعة الوطنية للصحة تضع كل خبرتها و إمكانياتها لتوجيه وتأطير التقني المتدرب في مساره لمعالجة ملف الاعتداء بالطريقة التي تصون كرامته وترد إعتباره.

كما حث المسؤول عينه على ضرورة توفير المواكبة النفسية للمعتدى عليه وصون كرامته بعد أن تم الإفراج على التقني المتدرب في ساعة متأخرة من ليلة البارحة وهو في وضع نفسي متأزم.

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