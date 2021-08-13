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مناورات عسكرية تجمع البحرية الملكية والباكستانية بمياه مضيق جبل طارق

2021-08-13 / 1:23 مساءً
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هبة بريس- الرباط

جمعت مناورات عسكرية بين البحرية الملكية المغربية ونظيرتها الباكستانية بمياه مضيق جبل طارق بحسب ماكشف عنه بلاغ صادر عن سفارة اسلام أباد بالعاصمة الرباط.

وبحسب البلاغ فقد شارك في المناورات العسكرية البحرية الفرقاطة المغربية “سيغما مولاي اسماعيل” ومن جانب البحرية الباكستانية الفرقاطة الحربية “ذرلفقار”، وذلك في إطار تعزيز التعاون العسكري بين البلدين وتبادل الخبرات.

ويصنف الجيش الباكستاني ضمن أقوى 6 جيوش في القارة الآسيوية، بينما يحتل المرتبة رقم 10 عالميا، ويمثل واحدا من الجيوش القوية التي تمتلك ترسانة ضخمة من الأسلحة النووية.

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