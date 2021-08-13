بسمة بوسيل

بعد رفض الجزائر مساعدة المغرب.. بسمة بوسيل تعلق: “الأبرياء سيموتون أين الإنسانية?”

2021-08-13 / 1:04 مساءً
1
نجلاء مزيان - هبة بريس

استنكرت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، رفض الدولة الجارة المساعدة المغربية لإخماد الحرائق التي تسببت في زهق أرواح الأبرياء،في حين قبول المساعدة الفرنسية.

و نشرت بوسيل عبر خاصية ستوري صورة جاء فيها:”عندما تكون المصالح السياسية أهم من أرواح الشعب و من احتراق الوطن بأكمله، الجارة الجزائر ترفض يد العون التي تقدم بها المغرب لإخماد الحرائق التي تجتاح، البلاد لا حول ولا قوة إلا بالله”.

و أرفقت زوجة الفنان المصري بسمة بوسيل الصورة بالتعليق التالي:” لماذا؟ الأشخاص الأبرياء سيموتون…أين الإنسانية؟”.

و يشار أن حرائق الغابات التي نشبت في عدة مناطق في الجزائر تسبب حسب آخر حصيلة رسمية بمقتل 69 شخصا من بينهم 28 عسكريا.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إسبانيا تشرع في ترحيل القاصرين من سبتة المحتلة إلى المغرب

إسبانيا تشرع في ترحيل القاصرين من سبتة المحتلة إلى…

2021-08-13 / 6:15 مساءً
Photo of مكناس.. إضراب الممرضين يشل مستشفى سيدي سعيد ويعرقل الفحص ضد كورونا

مكناس.. إضراب الممرضين يشل مستشفى سيدي سعيد ويعرقل الفحص…

2021-08-13 / 5:45 مساءً
Photo of تسجيل 10.752 إصابة و112 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 10.752 إصابة و112 حالة وفاة بكورونا خلال 24…

2021-08-13 / 4:58 مساءً
Photo of درك النواصر يتجاهل تعليمات الداخلية ويحرر مخالفات الكمامة للسيارات الخاصة

درك النواصر يتجاهل تعليمات الداخلية ويحرر مخالفات الكمامة للسيارات…

2021-08-13 / 4:34 مساءً
Photo of ” خميسة ” تطالب باطلاق سراح جميلة سعدان

” خميسة ” تطالب باطلاق سراح جميلة سعدان

2021-08-13 / 4:20 مساءً
Photo of الإعلامي عتيق بنشيكر مهدد بالحجز على بيته و راتبه التقاعدي

الإعلامي عتيق بنشيكر مهدد بالحجز على بيته و راتبه…

2021-08-13 / 3:53 مساءً
Photo of في مراكش.. إمام مسجد يتصل بعائلته بعد “وفاته” بكورونا

في مراكش.. إمام مسجد يتصل بعائلته بعد “وفاته” بكورونا

2021-08-13 / 3:44 مساءً
Photo of الجامعة الوطنية للصحة تدعم التقني ضحية مركز التلقيح بالبيضاء

الجامعة الوطنية للصحة تدعم التقني ضحية مركز التلقيح بالبيضاء

2021-08-13 / 2:46 مساءً
Photo of أكادير : صاحب “الخزنة الحديدية” المسروقة يطالب إيداع محام متهم السجن ومساعديه

أكادير : صاحب “الخزنة الحديدية” المسروقة يطالب إيداع محام…

2021-08-13 / 2:30 مساءً
Photo of نشرة إنذارية: موجة حر ما بين 39 و 49 درجة من الجمعة إلى الإثنين

نشرة إنذارية: موجة حر ما بين 39 و 49…

2021-08-13 / 2:20 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق