تارودانت: الحكم على زعيم الذباب الالكتروني للبيجيدي ب3 أشهر حبسا نافذا

ع اللطيف بركة - هبة بريس

قضت المحكمة الابتدائية بتارودانت ، يوم أمس الخميس 12 غشت الجاري، في حق أحد الاشخاص المحسوبين على حزب العدالة والتنمية ، بثلاث أشهر حبسا نافذا، متهم بالسب والقذف في حق أحد الضحايا وهو دكتور وفاعل جمعوي بمدينة تارودانت.

وعرفت اطوار الجلسة ليوم امس الخميس، تقديم ملتمس للنيابة العامة التى طالبت ب “الإدانة” لتوافر العناصر التكوينية لجنحة المتابع بها المتهم , كما اعطيت الكلمة لدفاع المتهم آلذي التمس أساسا البراءة واحتياطيا تمتيع المتهم باقصى ظروف التخفيف وبعد حجز الملف لتامل صدر حكم بإدانة المتهم والحكم عليه بعقوبة ثلاثه أشهر حبسا نافذا وتعويض مدني للمشتكي مع غرامة مالية لفائدة الخزينة العامة.

و كشفت مصادر الجريدة ، أن زعيم الذباب الالكتروني للبيجيدي بتارودانت نهج أسلوب مهاجمة أعيان المدينة وساستها، وجمعوييها، وكل من سولت له نفس معارضة او الحديث عن منتخبي العدالة والتنمية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ما رأيك؟ المجموع 2 آراء 0 2