حميد شباط

شباط: “رأس مالي 30 مليون و دار و قهوة و شوية التقاعد ديال البرلمان”

2021-08-13 / 12:17 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

حاول حميد شباط المنضم حديثا لحزب جبهة القوى الديمقراطية التأكيد على أن كل ما تم الترويج له بخصوص ممتلكاته المقدرة بالملايير لا يعدو أن يكون مجرد إشاعات مغرضة لأهداف سياسوية و انتخابية.

و أوضح الزعيم الاستقلالي السابق في تصريح إعلامي حديث أنه لا يملك العقارات و الشركات كما يحاول البعض تصويره، و ليس بملياردير و أنه إنسان عادي له بعض المداخيل التي تجعله يعيش حياة متوسطة الرفاهية.

و قال شباط: “رأس مالي الحقيقي هو حب المغاربة و خاصة سكان فاس، أحظى بشعبية كبيرة و باحترام و تقدير عميقين و هذا هو المهم، هاته الأمور لا تباع و لا تشترى و هي الممتلكات الحقيقية لكل شخص”.

و أضاف ذات المتحدث: “رأس مالي المادي 30 مليون سنتيم تقريبا محطوطة في البنك، كاين لي كيقول عندي 35 كونت، هادوك راهم تسطاو، عندي حساب واحد و فيه شي بركة قليلة و صافي”.

و بخصوص الممتلكات العقارية و العينية، قال شباط:” عندي دار هي فين ساكن، و عندي قهوة تحت دار تدخل ليا واحد المصروف شهري و سيارة أنا و سيارة عند المادام و عندي التقاعد ديالي، غير ذلك لي لقا شي حاجة أخرى أنا مستعد نكتبها ليه في سميتو”.

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‫14 تعليقات

  2. ( ادا لم تستحي فافعل ما شئت) فين ما مشيتي في فاس وفي أي منطقة فيه تتلقا صبعو تما وتيقول- رأس مالي 30 مليون و دار و قهوة و شوية التقاعد ديال البرلمان- الله ينعل اللي ما تيحشمش

  3. شباط الفقير:
    للأسف الشديد اهم ميزة لبعض السياسيين في بلدنا الحبيب هو ادمانهم على ادعاء المظلومين و الفقر.
    فكيف للسيد شباط ان يدعي امتلاكه لهذا المبلغ رغم قضاءه مدة تزيد عن السنتين بين فرنسا و تركيا.
    هل من يمتلك مجرد هذا المبلغ ان يعيش في تركيا و فرنسا .
    المغاربة الحمد لله علقوا باراكا علينا من هذا الأسلوب.
    حشوها عليكم ان تستحمروا والله المغاربة مايستاهلوش امثالكم

  7. احلف ا سي سباط قول والله العظيم أني فقير ولم أسرق أبدا ولم أغش ولم أهرب مال الشعب للخارج و…و…تخافون من نعلة البشر ولا تخافون من نعلة الله عز وجل الذي يعلم السر والغيب والذي سيحاسبكم.

  9. بصحة والعافية على شوية التقاعد قلي شحال هاذ راتب انا غادي نقولك ونصرح لك انا اش عندي اولا مغربي قح عندي البطاقة الوطنية و3اولاد وزوجة ربت بيت وبطاقة التقاعد وراتب الشهري كمتقاعد باخطر مهنة عالميا كرجل الوقاية المدنية 1350,00درهم وبدون سكنى وبدون مواصلات هذه هي ممتلكاتي اسي شباط وقل لي الله يعطيك اصبر

  10. ردها الى خزينة الدولة ان كنت جاد في كلامكك لك العجب العجاب اما حب المغاربة فهذا لن تناله الا اذا واذا ومنها انتظام على أموال الريع لفائدة خزينة الدولة

  11. إسبانيا؟ مال اقرباءك؟ هنالك أبناء مقاومين تسللوا الجبال لجلب الأسلحة للمقاومة وتركوا نساءهم حوامل وعند عودتهم من المهمة وجدوا طفل أمامهم ولد بدون حضورهم ولم يحصلوا حتى على صفة مقاوم ولن يكن عندهم حتى أرض باسمهم لهذا داءما أقول الشرفاء حرروا البلاد ودخل إليها المفسدون .

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