شباط: “رأس مالي 30 مليون و دار و قهوة و شوية التقاعد ديال البرلمان”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

حاول حميد شباط المنضم حديثا لحزب جبهة القوى الديمقراطية التأكيد على أن كل ما تم الترويج له بخصوص ممتلكاته المقدرة بالملايير لا يعدو أن يكون مجرد إشاعات مغرضة لأهداف سياسوية و انتخابية.

و أوضح الزعيم الاستقلالي السابق في تصريح إعلامي حديث أنه لا يملك العقارات و الشركات كما يحاول البعض تصويره، و ليس بملياردير و أنه إنسان عادي له بعض المداخيل التي تجعله يعيش حياة متوسطة الرفاهية.

و قال شباط: “رأس مالي الحقيقي هو حب المغاربة و خاصة سكان فاس، أحظى بشعبية كبيرة و باحترام و تقدير عميقين و هذا هو المهم، هاته الأمور لا تباع و لا تشترى و هي الممتلكات الحقيقية لكل شخص”.

و أضاف ذات المتحدث: “رأس مالي المادي 30 مليون سنتيم تقريبا محطوطة في البنك، كاين لي كيقول عندي 35 كونت، هادوك راهم تسطاو، عندي حساب واحد و فيه شي بركة قليلة و صافي”.

و بخصوص الممتلكات العقارية و العينية، قال شباط:” عندي دار هي فين ساكن، و عندي قهوة تحت دار تدخل ليا واحد المصروف شهري و سيارة أنا و سيارة عند المادام و عندي التقاعد ديالي، غير ذلك لي لقا شي حاجة أخرى أنا مستعد نكتبها ليه في سميتو”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0