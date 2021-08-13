ربة بيت أربعينية تنهي حياتها بتناول مادة سامة بالجديدة

أحمد مصباح – الجديدة

اهتزت عاصمة دكالة، أمس الخميس، على وقع نازلة تراجيدية، بعد أن أقدمت ربة أسرة على وضع حد لحياتها بتناول مادة سامة.

الأربعينية التي أقدمت على الانتحار، متزوجة وأم لثلاثة أطفال، وكانت تمر قيد حياتها، حسب بعض المصادر، من ضائقة مالية، سيما أنها كانت مثقلة بديون قدرت بأزيد من 40 مليون سنتيم، لفائدة 15 سيدة، وكانت تخشى من أن تلجأن إلى القضاء. وهو الأمر الذي يرجح أن يكون دفعها لوضع حد لحياتها.

هذا، وفور إشعارها، انتقلت السلطات الأمنية والمحلية، صاحبة الاختصاص الترابي، إلى مسرح النازلة بمدينة الجديدة، بيت أسرة الضحية، حيث باشرت الإجراءات القانونية والمسطرية، وأحالت جثة الهالكة، على متن سيارة إسعاف، على مستودع حفظ الأموات بالمستشفى الإقليمي للجديدة، لإخضاعها للتشريح الطبي، في إطار البحث الذي تجريه الضابطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد سبب وملابسات الوفاة المأساوية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0