الاستقلالي ” ازوكاغ” وكيلا للائحة حزب الاستقلال بدائرة اشتوكة ايت باها

ع اللطيف بركة - هبة بريس

من المنتظر أن يخوض القيادي في حزب الاستقلال، والبرلماني السابق ” الحسين أزوكاغ” الاستحقاقات المقبلة بعد حصوله على تزكية حزب “الميزان”.

وعقد المكتب المحلي لحزب الاستقلال بإقليم أشتوكة أيت باها اجتماع من أجل التداول والحسم في وكيل لائحة الحزب للانتخابات التشريعية المقررة في 08 شتنبر 2021، وذلك وفق ما تنص عليه مقتضيات النظام الأساسي للحزب ونظامه الداخلي.

ويعد المرشح ” أزوكاغ” من الوجوه السياسية بإقليم أشتوكة أيت باها، وهو الرئيس السابق الجماعة الترابية بلفاع، كان قبل عقدين ضمن صفوف حزب الاتحاد الاشتراكي، قبل أن يغادره ويترشح بإسم حزب الاستقلال.

وتعد دائرة إقليم اشتوكة أيت باها، من ضمن أصعب الدوائر خلال الانتخابات القادمة بجهة سوس ماسة ، وذلك لطبيعة المرشحين في الدائرة، من ضمنهم التجمعي ” سعيد كرم” وكذلك المرشح ” مخلص” عن حزب الأصالة والمعاصرة.

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