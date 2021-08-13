لقاح كورنا
صورة تعبيرية

دراسة: لقاح سينوفارم يقي من العدوى بنسبة تفوق الـ 50%

2021-08-13 / 11:30 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

كشفت دراسة، أعدها المعهد الوطني للصحة في البيرو، أن فعالية لقاح سينوفارم الصيني المضاد لفيروس كورونا بلغت 50.4% في الوقاية من الإصابة بالعدوى.

وجاءت نتائج الدراسة التي نشرتها رويترز، عقب تلقي الأطقم الطبية في البيرو جرعتي اللقاح، عندما كانت البلاد زيادة في الإصابات بسبب انتشار سلالات فيروس كورونا المتحورة.

واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات منذ شهر فبراير الماضي، حتى يونيو الفائت، شملت 400 ألف من العاملين بالقطاع الطبي، تلقوا جرعتي اللقاح.

وأوضحت الدراسة التي اشتركت فيها مؤسستان بحثيتان بالتعاون مع المعهد الوطني للصحة في البيرو، أن “كفاءة الوقاية من العدوى غير مرتفعة”، لافتة إلى أن “هذا أمر يتعين بحثه فور تطعيم نسبة عالية من السكان بجرعتي اللقاح، حينها يمكن بحث إعطاء جرعات تنشيطية لتعزيز حماية الأطقم الطبية على الخطوط الأمامية لمواجهة الجائحة”.

وبالرغم من هذه النسبة المتدنية في الوقاية من العدوى، إلا أن الدراسة أثبتت فعالية اللقاح بنسبة 94% في الوقاية من الوفاة جراء الإصابة بالمرض بعد تلقي جرعتيه.

يشار إلى أن السلالة لامبدا تصدرت عناوين الأخبار في الآونة الأخيرة بسبب انتشارها في الولايات المتحدة وغيرها من بلدان أمريكا اللاتينية، لكن خبراء في الأمراض المعدية ذكروا أن انتشار هذه السلالة ربما كاد ينحسر.

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‫2 تعليقات

  2. دراسة أجريت في البيرو؟؟؟ سواء كان هذا اللقاح مجديا ام غير مجدي فالمغاربة اصبحوا مجبرين على اخده كيفما كانت النتائج والتبعات.فبعدما منعوا من التنقل الا بجواز التلقيح او رخصة التنقل وقريبا لن يلتحق بالمدارس سوى الملقحون. اللهم نسألك اللطف في المقادير

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