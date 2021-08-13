أكادير : التجمعي ” يوسف جبهة” رئيسا للغرفة الجهوية للفلاحة

2021-08-13 / 10:51 صباحًا
2
ع اللطيف بركة - هبة بريس

حسم تحالف ثلاثي ” الاحرار .الحركة الشعبية .الاتحاد الاشتراكي” في إنتزاع رئاسة الغرفة الجهوية للفلاحة من حزب الاستقلال بعد سيطرته عليها لثلاث ولايات متتابعة .

وقالت مصادرنا، أن إجتماع عقد مؤخرا، حسم فيه الاحرار رئاسة الغرفة الجهوية للفلاحة لفائدة التجمعي ” يوسف الجبهة ” في انتظار أن يقدم هذا الأخير في الأيام القادمة تشكيلة مكتبه المسير للغرفة بين الأحزاب المتحالفة .

وكان حزب الحمامة قد إكتسح الانتخابات المهنية الأخيرة بسوس ماسة بعد حصوله على 37 مقعدا من أصل 73 مقعدا مخصصا للغرفة الفلاحية الجهوية،ليحسم بذلك الصراع بينه وبين غريمه القديم حزب الإستقلال .

ويعد الوجه الجديد بالغرفة الجهوية للفلاحة التجمعي ” الجبهة” من رجال الأعمال بالجهة، لتسييره تعاونيات فلاحية بنجاح، كما أن خبر شؤون الفلاحة وله تواصل فعال مع مختلف الأطراف التي لها علاقة بالفلاحة، كما أنه يترأس جمعية المياه لأغراض زراعية، ويأمل الفلاحون بسوس ماسة ان يكون هذا الشاب إضافة نوعية لتأهيل القطاع الفلاحي بالجهة بإعتباره المحرك الرئيسي للاقتصاد جهويا ووطنيا .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ساكنة القبايل تحترق وشنقريحة منشغل بحشر أنفه بقضية الصحراء المغربية

ساكنة القبايل تحترق وشنقريحة منشغل بحشر أنفه بقضية الصحراء…

2021-08-13 / 6:00 مساءً
Photo of الوافي: “علاش حاضين البيجيدي خليوه حتى لا فشل يفشل بوحدو”

الوافي: “علاش حاضين البيجيدي خليوه حتى لا فشل يفشل…

2021-08-13 / 5:06 مساءً
Photo of لفتيت يذكر بموعد إيداع ترشيحات “انتخابات 8 شتنبر”

لفتيت يذكر بموعد إيداع ترشيحات “انتخابات 8 شتنبر”

2021-08-13 / 2:57 مساءً
Photo of مناورات عسكرية تجمع البحرية الملكية والباكستانية بمياه مضيق جبل طارق

مناورات عسكرية تجمع البحرية الملكية والباكستانية بمياه مضيق جبل…

2021-08-13 / 1:23 مساءً
Photo of شباط: “رأس مالي 30 مليون و دار و قهوة و شوية التقاعد ديال البرلمان”

شباط: “رأس مالي 30 مليون و دار و قهوة…

2021-08-13 / 12:17 مساءً
Photo of الاستقلالي ” ازوكاغ” وكيلا للائحة حزب الاستقلال بدائرة اشتوكة ايت باها

الاستقلالي ” ازوكاغ” وكيلا للائحة حزب الاستقلال بدائرة اشتوكة…

2021-08-13 / 11:44 صباحًا
Photo of دراسة: لقاح سينوفارم يقي من العدوى بنسبة تفوق الـ 50%

دراسة: لقاح سينوفارم يقي من العدوى بنسبة تفوق الـ…

2021-08-13 / 11:30 صباحًا
Photo of شباط: “أنا و ميسي وقعنا العقد في نهار واحد و في نفس الساعة”

شباط: “أنا و ميسي وقعنا العقد في نهار واحد…

2021-08-13 / 10:15 صباحًا
Photo of يائير لبيد : المغرب بلد رائد على مستوى إفريقيا والعالم العربي

يائير لبيد : المغرب بلد رائد على مستوى إفريقيا…

2021-08-12 / 10:57 مساءً
Photo of الانتخابات المهنية..احزاب سياسية تدين الاستعمال المفرط للمال

الانتخابات المهنية..احزاب سياسية تدين الاستعمال المفرط للمال

2021-08-12 / 8:36 مساءً

‫2 تعليقات

  2. شهادة لله في حق هذا الانسان الخدوم المحب والغيور على المنطقة وعلى البلاد عاااامة. الانسان المناسب فالمكان المناسب ابشرو يا فلاحي سوس هذا الانسان لاياتي من وراااءه الا الخير ولا شيئ غير الخير رجل ذو مقام ذو كلمة ذو تواضع للكبير والصغير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق