حميد شباط

شباط: “أنا و ميسي وقعنا العقد في نهار واحد و في نفس الساعة”

2021-08-13 / 10:15 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

في خروج إعلامي حديث لحميد شباط، حاول الأخير التقليل من أهمية الخلافات التي وقعت بينه و بين قادة حزب الاستقلال و بالأخص الأمين العام نزار بركة و التي وصلت حد انسحابه من حزب الميزان.

شباط و خلال تصريحه، أكد أن انضمامه لجبهة القوى الديمقراطية جاء في وقت يشهد فيه حزب الاستقلال مشاكل جمة في تدبيره، مضيفا بأن اختياره لحزب الزيتونة أملته قناعات راسخة بقوة المشروع الانتخابي للحزب.

و قال شباط بطريقة ساخرة: “حدث انضمامي لحزب جبهة القوى الديمقراطية راه حدث اسثتنائي، لماذا؟ لأنني أنا و ليونيل ميسي وقعنا عقد الانضمام في نفس نهار و في نفس ساعة، ميسي مع رئيس باريس سان جيرمان و أنا مع مصطفى بنعلي”.

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‫10 تعليقات

  1. الحديث عن هؤلاء الشلاهبية يجعل منهم نجوما
    هذه الكائنات التي لاتظهر الا في الانتخابات اصبحت رؤيتها دائما تجلب لنا القيء
    ابعدوا عنا هذه الوجوه الخبيثة ولا سنبتعد نحن عن موقعكم

  5. سبحان الله هذا الكائن لا زال يضحك على المواطن المغربي ( ادا لم تستحي فافعل ما شئت) العيب في الناخب الدي يصوت على هذا النوع من الرعاع

  6. هل هذا المعتوه تترجى فيه شيء بطريقة بهلوانية يريد من هذا الكلام الفضفاض استمالة محبي ميسي انه الغباء السياسي لانه لم يعلم بان هذه الفءة القليل منها من يذهب للاقتراع

  7. هذا التصريح هو أكبر دليل على أن هذا الرجل شعبوي حتى النخاع،ولا يؤمن إلا بمصلحته ومصلحة أبنائه الهاربين من العدالة.وما عودته للحياة السياسية بعد هروبه إنما هو لتعبأة الطريق لهم للرجوع للوطن لمزيد من الإجرام.

  8. عندك الصح ا السي شباط طنز على المغاربة كيف حب خاطرك لأنه ما بفي تخليق الحياة السياسية مجرد شعار فقط فقل ما شئت و افعل ما شئت و تلاعب بعقولنا كيف شئت

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