شباط: “أنا و ميسي وقعنا العقد في نهار واحد و في نفس الساعة”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

في خروج إعلامي حديث لحميد شباط، حاول الأخير التقليل من أهمية الخلافات التي وقعت بينه و بين قادة حزب الاستقلال و بالأخص الأمين العام نزار بركة و التي وصلت حد انسحابه من حزب الميزان.

شباط و خلال تصريحه، أكد أن انضمامه لجبهة القوى الديمقراطية جاء في وقت يشهد فيه حزب الاستقلال مشاكل جمة في تدبيره، مضيفا بأن اختياره لحزب الزيتونة أملته قناعات راسخة بقوة المشروع الانتخابي للحزب.

و قال شباط بطريقة ساخرة: “حدث انضمامي لحزب جبهة القوى الديمقراطية راه حدث اسثتنائي، لماذا؟ لأنني أنا و ليونيل ميسي وقعنا عقد الانضمام في نفس نهار و في نفس ساعة، ميسي مع رئيس باريس سان جيرمان و أنا مع مصطفى بنعلي”.

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