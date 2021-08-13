الصين تعلن تطعيم أكثر من 777 مليون شخص ضد كورونا
هبة بريس - وكالات
أعلنت لجنة الصحة الوطنية اليوم الجمعة أن الصين لقحت بالكامل أكثر من 777 مليون شخص ضد كوفيد -19 حتى 12 أغسطس الجاري.
وقال المتحدث مي فنغ في إفادة صحفية إن إجمالي 1.832 مليار جرعة تم تقديمها في الصين حتى 12 أغسطس.
ومن بين لقاحات COVID-19 السبعة المتاحة في الصين، تحتاج 5 لقاحات إلى جرعتين لإكمال التحصين، ويتطلب لقاح واحد جرعة واحدة، ولقاح آخر يتطلب ثلاث جرعات.
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نعم الدولة القادر على إنتاج حاجياتها. فعلا يمكن أن تسمى نفسها عظمى.