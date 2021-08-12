مقتل شخص وإصابة 15 آخرين بانفجار في حافلة ركاب في روسيا

هبة بريس

أصيب ما لا يقل عن 15 شخصا بجروح في انفجار حافلة ركاب في مدينة فورونيغ الروسية، بينما توفيت امرأة في العناية المركزة بعد نقلها للعلاج.

وقال المدعي العام في منطقة لينينسكي بالمدينة يوري بورسوف، لقناة “روسيا 24″، أصيب شخصان بجروح خطيرة، و4 في حالة متوسطة الخطورة و6 إصابتهم خفيفة، وتم نقلهم جميعًا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ووفقا لسائق، وقع الانفجار داخل الحافلة قرب مركز تجاري وعلى متنها نحو 30 شخصا.

وطوقت فرق الإغاثة والأجهزة الأمنية المكان وبدأت الطواقم الطبية في العمل بمكان الاتفجار وبأن فريقا من خبراء جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قد وصل إلى مكان الحادث.

وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا في الحادث لمعرفة أسبابه وملابساته، ووفقا للمعلومات الأولية قد يكون السبب هو انفجار أسطوانة غاز الحافلة.

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