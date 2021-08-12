مرسى المغرب تحسن رقم معاملاتها بنسبة 20 في المئة

هبة بريس

بلغ رقم معاملات مرسى المغرب 1.74 مليار درهم عند نهاية الستة أشهر الأولى من سنة 2021 ، بزيادة 20٪ عن نفس الفترة من سنة 2020.

وذكر بلاغ للشركة أن إجمالي حركة العبور التي سجلتها مرسى المغرب والشركات التابعة لها بلغ 23 مليون طن، بزيادة بنسبة 22 في المئة، بما في ذلك 4.2 مليون طن حققها فرع طنجة أليانس، الذي بدأ نشاطه في فاتح ناير 2021.

هذا المستوى من النشاط ناتج عن زيادة بنسبة 16٪ في حركة الحاويات إلى 542 KEVP (ما يعادل 20 قدما) بما في ذلك 38 KEVP انجزتها أليانس طنجة.

وأشار البلاغ، إلى أن حركة نقل الحاويات العابرة التي سجلتها اليانس طنجة خلال النصف الأول من سنة 2021 بلغ 363 KEVP.

وبلغت الاستثمارات التي قامت بها المجموعة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 125 مليون درهم ، فيما بلغ صافي الدين 1.26 مليار درهم.

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