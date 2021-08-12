بنجرير..فتح تحقيق في ” فرار مجرم خطير وسقوطه من نافذة”

هبة بريس _ الرباط

فتحت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بنجرير بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال اليوم الخميس 12 غشت الجاري، لتحديد الظروف والملابسات المحيطة بمحاولة فرار شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، ومبحوث عنه على الصعيد الوطني في عدة قضايا لترويج المخدرات والعنف الزوجي وعدم الامتثال ومقاومة عناصر الشرطة.

وكانت مصالح الأمن الوطني بمدينة بنجرير قد تدخلت، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، لنجدة زوجة المشتبه الذي قام تحت تأثير حالة اندفاع قوية بالاعتداء عليها باستعمال السلاح الأبيض، قبل أن يواجه عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة عن طريق تحريض كلب من فصيلة شرسة ويلوذ بالفرار.

وقد عمد المشتبه فيه بعد ذلك لإحداث الفوضى بالشارع العام فضلا عن تهديد أفراد أسرته باستعمال السلاح الأبيض، الأمر الذي استدعى تدخل دوريات الشرطة من أجل توقيفه، غير أنه واجه عناصرها بعنف وحاول الفرار عبر نافذة الطابق الثاني لمنزله، وهو الأمر الذي تسبب في سقوطه عرضيا وتعرضه لإصابات متفاوتة الخطورة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه رهن المراقبة الطبية بالمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، وذلك في انتظار إخضاعه لبحث قضائي تحت اشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد الأفعال جميع الإجرامية المنسوبه

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