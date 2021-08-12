قتلى جراء إطلاق نار في بليموث بإنجلترا

2021-08-12 / 9:59 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

ذكرت وسائل إعلام بريطانية يوم الخميس أن عدة قتلى سقطوا بإطلاق للنار في مدينة بليموث بجنوب غرب إنجلترا.

وأفادت صحيفة “تليغراف” البريطانية بوجود أنباء عن مقتل المشتبه به في إطلاق النار في بليموث.

وكتبت وزيرة الداخلية بريتي باتيل على “تويتر”: “الحادث في بليموث صادم.. لقد تحدثت لرئيس الشرطة وقدمت دعمي الكامل”.

وتابعت: “أحث الجميع على التزام الهدوء واتباع تعليمات الشرطة والسماح لخدمات الطوارئ بمتابعة وظائفها”.

من جهته، قال جوني ميرسر وهو مشرع محلي عن حزب العمال على تويتر: “الواقعة لا علاقة لها بالإرهاب والمشتبه به الهارب ليس في بليموث”.

وأضاف: “يرجى الالتزام بكافة تعليمات الشرطة وعدم نشر الشائعات والتكهنات على وسائل التواصل الاجتماعي”.

وقالت خدمة الإسعاف الجنوبية الغربية إن فرق الاستجابة (HART) وسيارات الإسعاف والعديد من الأطباء وكبار المسعفين وصلوا إلى مكان الحادث في الساعة 6.12 مساء.

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