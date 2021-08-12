متجاهلا مبادرة المغرب ..تبون ينتظر وصول طائرتين من اسبانيا لإخماد الحرائق

هبة بريس ـ الرباط

قال رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، في خطاب موجه للأمة بثه التلفزيون العمومي، إن الحرائق مست 14 ولاية في نفس الوقت وأغلبها بأيادي إجرامية حسب صور الساتل.

وكشف رئيس الجمهورية أن الجزائر طلبت المساعدة من دول أوروبية منذ اليوم الأول، غير أن هذه الأخيرة لم تستطع تلبية النداء بسبب تواجد أغلبية طائراتها المتخصصة في إخماد الحرائق في اليونان وتركيا.

وأضاف الرئيس تبون أن طائرتين وصلتا اليوم إلى الجزائر من فرنسا وبدأتا عملية إخماد الحرائق، في انتظار وصول طائرتين من اسبانيا غدا الجمعة، كاشفا أنه أسدى تعليمات لبداية اجراءات اقتناء هاته الطائرات المتطورة المتخصصة في إطفاء الحرائق.

وامر الملك محمد السادس، يوم الأربعاء، وزيري الخارجية والداخلية في حكومة العثماني ، بالتعبير لنظيريهما في الجزائر عن استعداد المغرب للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات التي تشهدها مناطق كثيرة من الجزائر.

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