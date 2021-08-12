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حجز 500 كيلوغرام من المخدرات بالرشيدية

2021-08-12 / 9:22 مساءً
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هبة بريس - الرشيدية

بالحدود الجنوبية الشرقية للمملكة وبالضبط بالنفود الترابي للجماعة الترابية سيدي علي بإقليم الرشيدية، تم صباح اليوم الخميس 12 غشت الجاري، حجز 500 كيلوغرام من مخدر الشيرا كانت معبأة في 20 رزمة، بالإضافة الى 6 أسرجة للإبل.

وحسب مصدر مطلع ل “هبة بريس” فإن هذه المخدرات والأسرجة كانت مخبأة بواد بمنطقة “اوزينا” بالجماعة الترابية سيدي علي، وتم رصدها من طرف الوحدات العسكرية المرابطة بالحدود المغربية الجزائرية بالمنطقة .

وبمجرد علمها بالخبر انتقلت فرقة من الدرك الملكي التابعة لمركز مرزوكة إلى عين المكان حيث تم حجز المخدرات والأسرجة الستة، وتم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد ارتباطاتها المحتملة بشبكات التهريب الدولي للمخدرات.

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