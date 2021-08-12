ترامب يحمل بايدن مسؤولية تقدم “طالبان” في أفغانستان

2021-08-12 / 9:17 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

حمل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلفه جو بايدن المسؤولية عن التقدم العسكري لحركة “طالبان” في أفغانستان، معتبرا أن الانسحاب الأمريكي من هناك “كان قد يكون مختلفا”.

وقال ترامب في بيان له يوم الخميس: “لو كنت رئيسا الآن، لأدرك العالم أن انسحابنا من أفغانستان مرهون بشروط”.

وأضاف أنه “كان للانسحاب أن يكون مختلفا وأكثر نجاحا، و”طالبان” كانت تعلم ذلك أفضل من أي أحد آخر”.

وتابع: “لقد أجريت شخصيا محادثات مع قادة من “طالبان” وهم فهموا أن ما يفعلونه اليوم لن يكون مقبولا”، فيما لم يحدد ترامب كيف كان سيمنع “طالبان” من التقدم.

وكانت إدارته وقعت اتفاق الانسحاب مع حركة طالبان عام 2020، الذي ينص على الانسحاب مقابل ضمانات أمنية من جانب “طالبان”.

وصعدت الحركة في الأشهر الأخيرة تقدمها في البلاد وتشير التقارير إلى أن الاستخبارات الأمريكية تتوقع سيطرة “طالبان” على كابل في غضون 90 يوما.

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