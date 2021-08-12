الإمارات: العلاقات مع إسرائيل واسعة ومتنامية

هبة بريس

أكد علي النعيمي رئيس لجنة الدفاع والداخلية والشؤون الخارجية في المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات أن “اتفاق إبراهيم” فرصة لفتح الأبواب ليس فقط لإسرائيل والإمارات ولكن للمنطقة بأسرها.

وقال النعيمي في مقابلة نشرها موقع صحيفة “إسرائيل هيوم” الإسرائيلي يوم الخميس بمناسبة ذكرى توقيع “اتفاق إبراهيم”: “نعم أنا مسرور جدا بما أراه.. كانت الاتفاقية فرصة لفتح الأبواب ليس فقط لإسرائيل والإمارات ولكن للمنطقة بأكملها”.

وأضاف: “لقد استقبلت الإمارات التغيير بحرارة، وبعقل متفتح وتقدير، وهذا ليس بالأمر السهل.. لقد مرت المنطقة بـ 70 عاما من المعاناة والصراع وفجأة تحتاج إلى ترك الماضي وراءك والشروع في حقبة جديدة والإيمان بالسلام”.

وتابع قائلا: “نرى الإسرائيليين في الفنادق في مراكز التسوق.. يمكنك التحدث معهم والعمل معهم، ويمكننا أن نهدم جدراننا، ونتغلب على الصعوبات التي تفرقنا ونبني الجسور وهذا إنجاز كبير”.

وتعليقا على المواجهة الأخيرة بين إسرائيل وحماس في مايو الماضي، قال النعيمي: “علينا أيضا خوض حرب الدعاية.. الحرب التي خسرها الإسرائيليون في هذه الجولة الأخيرة من القتال بين إسرائيل وحماس.. رأيت روايات قادمة ليس فقط من الشرق الأوسط ولكن من الغرب أيضا وهو ما مثل تحولا”.

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