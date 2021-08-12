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قضية دخول غالي إلى إسبانيا تلاحق فريق وزيرة الخارجية السابقة

2021-08-12 / 8:10 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

استدعى رئيس محكمة سرقسطة، رافائيل لاسالا، مدير ديوان وزيرة الخارجية السابقة، كاميلو فيلارينو، للتحقيق معه في فاتح شتنبر المقبل، بشأن الدخول غير الشرعي لزعيم جبهة البوليساريو، ابراهيم غالي إلى إسبانيا. :

وقالت صحيفة “أوكدياريو” إن القاضي رافائيل لاسالا استبعد مسؤولية وزارة الدفاع عن دخول غالي باستخدام قاعدة عسكرية، وطالب، في المقابل، بشهادة جديدة من مسؤول آخر من كبار المسؤولين في فريق غونزاليس.

وبالإضافة إلى رئيس فريق الوزيرة السابقة، كاميلو فيلارينو، يستمع القضاء لشهادة، دي خوسيه ماريا مورييل بالومينو، الأمين العام التقني السابق في وزارة الخارجية، بشأن المواعيد التي تخص دخول غالي إلى إسبانيا.

وقالت الصحيفة إن سياق هذه القضية القضائية لا يخرج عن سياق قرار الحكومة بجلب زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي إلى إسبانيا، دون رقابة جمركية أو رقابة على الهجرة، وهو القرار الذي تسبب في أزمة مع المغرب.

ونقلت الصحيفة أن القاضي يشير بوضوح إلى المسؤولية المباشرة لدائرة ثقة وزيرة الخارجية السابقة عن دخول غالي دون الخضوع لإجراءات الهجرة.

وكان رئيس ديوان الوزيرة، فيلارينو، أقر بأنه كان من أعطى الأمر بإلغاء رقابة “الجمارك والهجرة” عند دخول غالي إلى إسبانيا.

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تعليق واحد

  1. أفضل كلمت الرخيص من قاع وطنه خان شرفه. لقد إرتمى في حضن العسمر الحركي مقابل المال وخان وطنه المغرب. الى للمزبلة يا كلب

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