7 قتلى وجرحى في حادث خطير نواحي شيشاوة

هبة بريس ـ الرباط

أفادت السلطات المحلية بإقليم شيشاوة أن 7 أشخاص، من بينهم 3 قاصرين، لقوا مصرعهم، فيما أصيب 21 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، في حادثة سير وقعت مساء يومه الخميس 12 غشت 2021، على مستوى جماعة إمندونيت، دائرة مجاط بإقليم شيشاوة، نجمت عن انحراف مركبة للنقل وسقوطها بمنحدر صخري على الطريق الإقليمية رقم 2038.

وفور إشعارها بالحادث انتقلت إلى عين المكان السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية، من أجل التدخل ومباشرة الإجراءات اللازمة، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي بشيشاوة لتلقي الإسعافات والعلاجات الضرورية، فيما استدعت الحالة الصحية ل8 من بينهم توجيههم إلى المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش.

هذا وقد تم فتح بحث من طرف مصالح الدرك الملكي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث.

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