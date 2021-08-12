سيارة اسعاف

7 قتلى وجرحى في حادث خطير نواحي شيشاوة

2021-08-12 / 7:57 مساءً
0
هبة بريس ـ الرباط

أفادت السلطات المحلية بإقليم شيشاوة أن 7 أشخاص، من بينهم 3 قاصرين، لقوا مصرعهم، فيما أصيب 21 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، في حادثة سير وقعت مساء يومه الخميس 12 غشت 2021، على مستوى جماعة إمندونيت، دائرة مجاط بإقليم شيشاوة، نجمت عن انحراف مركبة للنقل وسقوطها بمنحدر صخري على الطريق الإقليمية رقم 2038.

وفور إشعارها بالحادث انتقلت إلى عين المكان السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية، من أجل التدخل ومباشرة الإجراءات اللازمة، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي بشيشاوة لتلقي الإسعافات والعلاجات الضرورية، فيما استدعت الحالة الصحية ل8 من بينهم توجيههم إلى المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش.

هذا وقد تم فتح بحث من طرف مصالح الدرك الملكي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث.

ما رأيك؟
المجموع 7 آراء
7

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of والدة عبد اللطيف الحموشي في ذمة الله

والدة عبد اللطيف الحموشي في ذمة الله

2021-08-12 / 11:35 مساءً
Photo of مقتل شخص وإصابة 15 آخرين بانفجار في حافلة ركاب في روسيا

مقتل شخص وإصابة 15 آخرين بانفجار في حافلة ركاب…

2021-08-12 / 11:10 مساءً
Photo of بنجرير..فتح تحقيق في ” فرار مجرم خطير وسقوطه من نافذة”

بنجرير..فتح تحقيق في ” فرار مجرم خطير وسقوطه من…

2021-08-12 / 10:15 مساءً
Photo of متجاهلا مبادرة المغرب ..تبون ينتظر وصول طائرتين من اسبانيا لإخماد الحرائق

متجاهلا مبادرة المغرب ..تبون ينتظر وصول طائرتين من اسبانيا…

2021-08-12 / 9:41 مساءً
Photo of حجز 500 كيلوغرام من المخدرات بالرشيدية

حجز 500 كيلوغرام من المخدرات بالرشيدية

2021-08-12 / 9:22 مساءً
Photo of أول تعليق من حماس على زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى المغرب

أول تعليق من حماس على زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي…

2021-08-12 / 7:28 مساءً
Photo of الملك يعزي رئيس الجزائر في ضحايا حرائق الغابات

الملك يعزي رئيس الجزائر في ضحايا حرائق الغابات

2021-08-12 / 7:10 مساءً
Photo of الاحرار بتارودانت يواجهون تحديات وضع لوائح الترشيح

الاحرار بتارودانت يواجهون تحديات وضع لوائح الترشيح

2021-08-12 / 6:50 مساءً
Photo of تصفية حسابات تقود لجريمة قتل بفاس

تصفية حسابات تقود لجريمة قتل بفاس

2021-08-12 / 6:37 مساءً
Photo of مهنيون يحذرون وزير الصحة من النقص الكبير في مكثفات الأكسجين

مهنيون يحذرون وزير الصحة من النقص الكبير في مكثفات…

2021-08-12 / 6:27 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق