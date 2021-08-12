أول تعليق من حماس على زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى المغرب
أكد الناطق باسم حركة حماس، فوزي برهوم، على رفض الحركة لزيارة وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، للمملكة المغربية.
وأوضح برهوم رفض الحركة لكل أشكال تطبيع العلاقات مع إسرائيل على كافة المستويات، بحسب ما ذكرة وكالة “صفا” الفلسطينية.
وأضاف: “إن هذا التطبيع يأتي في ظل تزايد جرائم الاحتلال وانتهاكاته اليومية بحق شعبنا الفلسطيني ومقدساته”.
ودعا برهوم “الأشقاء في الدول العربية والإسلامية كافة لضرورة الإبقاء على عهدهم مع شعبنا الفلسطيني، وإسناده وتعزيز صموده على أرضه، واستمرار سياسة المقاطعة وعزل الكيان الصهيوني الذي يشكل خطرًا على فلسطين والمنطقة بأسرها”.
و استقبل وزير الخارجية ، ناصر بوريطة، يوم أمس الأربعاء، في الرباط، نظيره الإسرائيلي يائير لابيد، الذي بدأ زيارة للمغرب تستغرق يومين هي الأولى لمسؤول إسرائيلي كبير منذ تطبيع علاقات البلدين أواخر العام الماضي.
4 تعليقات
اهل مكة اسي البرهوم ادرى بشعابها…
ولن يستطيع احد ان يكون اكتر فلسطينيا من الفلسطينيين…لدينا مصالحنا الخاصة وتحديات عالمية في الافق واعداء يتربصون …اما قضيتكم فنحن داءما السباقين في الدفاع عنها بلا مزايدات ودون شروط…وفق الله الجميع
اخر واحد يتكلم عن القضية الفلسطينية هي حماس.سياستها العناء تركت اهل غزة بين سنظان استبداد الحركة و قمعها لأهل غزة و بين مطرقة إسرائيل.. عنترياتها و عليها و تصريحاته الفارغة جلبت لشعبه الحصار و المرض و الجوع..كفاك يا حماس االتجار بالقضية كما فعل عبد الناصر و القذافي و حافظ الأسد.العالم يتغير و عقلك المتحجر لازال في مكانه.نسيتي يا حماس قبولك باتفاق أوسلو ومشاركتك في الانتخابات حسب هذا الاتفاق الذي يعترف ضمنها باسرائيل.نسيتي ياحماس قبولك بتشطيب البند الذي يدعو إلى تحرير كامل الأراضي.نصيحتي لك اتركي السياسة و السلاح جنبا و فكري في الحياة اليومية لأهل غزة.
Morocco is free to choose it’s partners. No one can dictate who we partner with. Israelis or Moroccan decent are Moroccans and we consider them our brothers and sisters.
نرفض هده الاملاءات التی اكل عليه الدهر۔الفلسطينيون يعملون مع الاسرايليين جنب الی جنب و تحرمون الدول الاخری من التعاون معهم ،هدا غير مستقيم ،