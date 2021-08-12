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الملك يعزي رئيس الجزائر في ضحايا حرائق الغابات

2021-08-12 / 7:10 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، على إثر الوفيات التي خلفتها الحرائق التي اجتاحت غابات بعض الولايات شمال الجزائر.

ومما جاء في هذه البرقية: “فقد تلقيت ببالغ التأثر وعميق الأسى نبأ الحرائق المهولة التي اجتاحت غابات بعض الولايات شمال الجزائر الشقيقة، مخلفة العديد من الضحايا”.

وأعرب الملك بهذه المناسبة الأليمة للرئيس الجزائري، ومن خلاله للأسر المكلومة وللشعب الجزائري، “عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، مؤكدا لكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، تضامننا المطلق مع الجزائر الشقيقة في هذا الظرف العصيب

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