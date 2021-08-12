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الاحرار بتارودانت يواجهون تحديات وضع لوائح الترشيح

2021-08-12 / 6:50 مساءً
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هبة بريس ـ ع بركة

حرب خفية تلك المندلعة في الكواليس بين المنسق الجهوي لحزب الاحرار بسوس ماسة ” حميد البهجة “، و المنسق الإقليمي لتارودانت ” محمد بوهدود بودلال” حول وضع لوائح الترشيحات الخاصة بالجماعات الترابية التي ستنطلق الاثنين القادم .

وقالت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس” أن هناك صراع بين المنسق الجهوي والاقليمي، حول أسماء المرشحين في الانتخابات الجماعية والتشريعية، قيل أن بعضا من الصراع قد وصل مداه الى المكتب السياسي للحزب مركزيا، من أجل الحسم في مقترحات كل طرف، في حين أن الغموض لازال يلف الاسماء المقترحة التي ستقدم لها تزكيات كوكلاء اللوائح.

ومن ضمن ما تسرب في الكواليس، ترشيح “حسن السعدي” منسق شبيبة الحزب و طنيا ، في لائحة حزب الحمامة بدائرة تارودانت الشمالية، تبقى الاسماء الاخرى غير محسومة لحدود الساعة، بعد أن رسم المنسق الجهوي للحزب مبدأ عدم ترشيح اسم واحد في جميع اللوائح الانتخابية.

وسبق أن أدلى المنسق الجهوي للحزب لوسائل اعلام بتصريح مفاده ، أن الحزب ما زال في نقاش داخلي من أجل اختيار وجوه قادرة على الوفاء بالتزامات الحزب وتفعيل توجهاته.

مؤكدا أن لا مجال في الأحرار اليوم للجمع بين المناصب وترشيح إسم واحد في انتخابات مختلفة في إطار السعي نحو تجديد النخب وفسح المجال لعدد من الكفاءات لحمل المسؤوليات.

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