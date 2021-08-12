تصفية حسابات تقود لجريمة قتل بفاس

هبة بريس - فاس

أجهز شاب يبلغ من العمر 23 سنة، فجر يومه الخميس 12 غشت الجاري، على شاب آخر في عقده الثاني بحي بورنيات بندباب التابع لمقاطعة المرينيين بمدينة فاس . وذلك بعد خلاف انتهى إلى تلقي الهالك طعنات قاتلة بسكين.

ووفق مصادر ” هبة بريس ” فإن أسباب الجريمة تعود إلى تصفيات حسابات قديمة بين الجاني والضحية، مشيرة إلى أن الشابين دخلا في حوار حاد تحول إلى مشادات كلامية، انتهى بتلقي الهالك عدة طعنات قاتلة بواسطة سلاح أبيض من قبل المشتبه فيه، حيث أصيب بنزيف دموي أدى إلى وفاته، بعد وصوله إلى المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني .

المصادر ذاتها أكدت أنه فور علمها حضرت إلى عين المكان مختلف الأجهزة الأمنية التي فتحت تحقيقا في النازلة، بعدما تعرفت على هوية الجاني الذي لاذ بالفرار بعد أن ترك الضحية على الأرض مضجعا في دمائه، ، فيما تم نقل الهالك على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بمستشفى الجامعي الحسن الثاني، لكن المنية وافته قبل أي تدخل طبي، ما خلف صدمة لدى أفراد عائلته وأصدقائه

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