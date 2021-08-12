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مهنيون يحذرون وزير الصحة من النقص الكبير في مكثفات الأكسجين

2021-08-12 / 6:27 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

راسلت الجمعية المغربية لمهنيي المستلزمات الطبية وزير الصحة خالد آيت الطالب تحذره من النقص الكبير الذي تعرفه الأسواق المغربية في مكثفات الأكسيجين.

وكشفت الجمعية أن هناك خصاصا في هذه الأجهزة تزامنا مع تزايد الطلب عليها، ارتباطا بالارتفاع الذي تشهده المؤشرات الوبائية بالمملكة، وهو ما يدعو إلى القلق.

وأكدت الجمعية على ضرورة رفع التعقيدات البيروقراطية، وتسهيل الحصول على التصاريح من مديرية الأدوية والصيدلة بالوزارة، من أجل تيسير استيراد هذه الأجهزة، علما أنه لا وجود لإنتاج محلي، وكل أجهزة تكثيف الأوكسجين مستوردة.

ويأتي تنبيه الجمعية في سياق ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، وتزايد عدد الحالات الصعبة والحرجة في أقسام العناية المركزة والإنعاش، والتي تحتاج إلى الأكسجين، فضلا عن وجود عدد كبير من المرضى يتلقون العلاج في منازلهم أمام تزايد الضغط على المستشفيات، ويعتمدون على مكثفات الأكسجين بشكل كبير.

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