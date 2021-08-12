لابيد يعلن افتتاح سفارتين بين تل أبيب والرباط خلال شهرين

هبة بريس

كشف وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، يوم الخميس، إنه اتفق مع نظيره المغربي، ناصر بوريطة، على افتتاح سفارتين بين تل أبيب والرباط، خلال شهرين، في إطار تعزيز التعاون بين البلدين.

وقال لابيد، في تصريح صحفي، إن تقوية العلاقات بين البلدين تأتي ضمن بناء تحالف بين القوى المعتدلة في مواجهة إيران.

هذا وافتتح يائير لابيد، يوم الخميس، مكتب الاتصال الإسرائيلي في العاصمة الرباط، إلى جانب الوزير المغربي المنتدب للشؤون الخارجية، محسن الجزولي.

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