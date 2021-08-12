“التعليم” تعلن عن نتائج انتخاب ممثلي الموظفين باللجان الإدارية

هبة بريس

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي-قطاع التربية الوطنية- أن النتائج النهائية لانتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المركزية أسفرت عن فوز لائحة التنسيق النقابي ب18 مقعدا ، ولائحة الوحدة والتضامن ب4 مقاعد.

وأفاد بلاغ للوزارة أن لجنة إحصاء الأصوات الخاصة بانتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المركزية قد عقدت اجتماعَها اليوم الخميس ، بحضور ممثلي اللائحتين المشاركتين في هذا الاستحقاق الانتخابي قصد تحديد ممثلي الموظفين الرسميين الفائزين، ويتعلق الأمر بلائحةُ التنسيق النقابي ولائحةُ الوحدة والتضامن.

وذكر البلاغ أن لائحة التنسيق النقابي تضم الجامعة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم ؛ فيما تضم لائحة الوحدة والتضامن النقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم.

وذكر المصدر ذاته أن انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المركزية (اقتراع يوم الأربعاء 04 غشت 2021)، قد جرى، عن طريق المراسلة، خلال الفترة الممتدة من 24 يونيو إلى 4 غشت 2021.

وقد شارك في عملية التصويت 448 ممثلا رسميا للموظفين من أصل 452 الذين تم انتخابهم على الصعيد الجهوي برسم اقتراع 16 يونيو 2021، أي بنسبة99,12 في المائة.

وبالإعلان عن هذه النتائج، يضيف المصدر ذاته، تكون عملية انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بقطاع التربية الوطنية قد استكملت جميع المراحل التنظيمية والتدبيرية المسطرة لها.

وأشادت الوزارة بالمجهودات المبذولة من طرف كل الفاعلين والمتدخلين والشركاء الاجتماعيين لإنجاح جميع العمليات المرتبطة بهذا الاستحقاق الانتخابي الهام.

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