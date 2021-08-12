الألعاب “البارالمبية” بطوكيو .. المغرب يشارك بأكبر وفد رياضي في تاريخه

2021-08-12 / 4:54 مساءً
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هبة بريس

يشارك المغرب في الدورة السادسة عشرة للألعاب الأولمبية الموازية (البارالمبية) المقررة بالعاصمة اليابانية طوطيو (24 غشت -5 شتنبر) ،بأكبر وفد رياضي في تاريخه (38 )، ويتشكل من 19 عداء وعداءة في ألعاب القوى و3 في رفعات القوة و2 في كرة المضرب على الكراسي المتحركة ودراج واحد في سباق الدراجات و3 في الباراتايكواندو و10 في كرة القدم الخماسية للمكفوفين.

وفي مايلي لائحة بأسماء الرياضيين والرياضيات المشاركين في دورة طوكيو:

— بارا- ألعاب القوى:

سعيدة عمودي (دفج الجلة ورمي الرمي)

حياة الكرعة (دفع الجلة ورمي القرص)

فوزية القسيوي (دفج الجلة ورمي الرمي)

هند فريوة (رمي الصولجان)

كريم يسرى (دفع الجلة ورمي القرص)

زكرياء الدرهم (دفع الجلة)

عبد الهادي الحارثي (الماراطون)

عز الدين النويري (دفج الجلة ورمي الرمي)

أيوب السادني (400م)

فاطمة الزهراء الإدريسي 1500م و400م

مريم النوغي 1500م والماراطون

مهدي أفري 100م و400م

محمد أمكون 400م

الأمين الشنتوف 5000م والماراطون

هشام حنين 5000م والماراطون

عبد السلام حيلي 100م و400م

عدنان خوري (400م)

نبيل الرحالي عمري 400م و100م والقفز الطولي

محمد فؤاد يزمي (5000م)

— سباق الدراجات:

محمد لهنا

— بارا- رفعات القوة :

نجاة الكرعة (وزن أقل من 55 كلغ)

حليمة لمتخم (وزن أقل من 50 كلغ)

سناء سوبان (وزن أقا من 79 كلغ)

— كرة المضرب على الكراسي :

نجوة عوان

الحاج بوقرطاشة

— بارا- تايكوندو :

رجاء أقرماش (وزن أكثر من 58 كلغ)

سكينة الصبار (وزن أقل من 49 كلغ)

رشيد اسماعيلي العلوي (وزن أكثر من 75 كلغ)

— كرة القدم الخماسية :

لحبيب أيت باجا

عماد بركة

كمال بوغلام

سعيد المسلك

حسام غيلي

أيوب حاديمي

عبد الرازق حطاب

زهير سنيسلة

سمير بارا

عبد العالي آيت الحاكم

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