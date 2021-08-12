حالات كورونا النشطة تواصل الارتفاع في المغرب وتقفز إلى 7360
الصورة من الارشيف

تسجيل 10.828 إصابة و104 وفيات بكورونا خلال 24 ساعة

2021-08-12 / 5:03 مساءً
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هبة بريس - الرباط

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 10.828 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس 731.084 حالة في المغرب.

وحسب النشرة اليومية لوزارة الصحة فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 51.434 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 7.454.027 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 104 حالة وفاة ليصل العدد إلى 10.711، بينما تم التأكد من 7778 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 639.534.

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‫9 تعليقات

  1. المسؤولية المشتركة هو من الدرجة الأولى الشعب عدم الوعي لأنه ياخذ النصائح باستهزاء حيث انه قام بالسفر وبالتسوق وعدم الجلوس في منزله وهذا ما أدى إلى ارتفاع الاصابات وكثرت الوفيات لأنه تهور ولم يفكر في الوالدين وعايلته

  2. يا ايها المواطن هل لاحظت تهورك واستهزاؤك بالفيروس حتى وصلنا الى هذآ الارتفاع الساروخي فستبشروا بالخضر الصحي من جديد هههههه

  3. المرجو إعادة النظر الى العودة إلى الحجر الصحي المشدد لان الوضع الراهن لايبشر وألغاء الإنتخابات حتى لا نسبب في كارثة لايحمد عقباها

  5. لآ حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم ارحم جميع الموتى وتقبلهم مع الشهداء رغم هذه الاعداد المتزايدة الاصابات فنلاحظ السبب عدم ارتداء المنامة وليس هنا اي تباعد وكاننا نتكلم على كورونا من كوكب اخر اتقوا الله انفسكم أولا وفي من حولكم

  6. وبدورنا نهيب بوزارة الصحة ان تشرح لنا فعالية اللقاحات المعتمدة في المغرب …اد كيف يعقل هذا العدد من الاصابات والوفيات وازيد من نصف السكان المغرب ملقحين

  7. لاندري هل نقول ان الحكومة فاشلة لم تسيطر على الوضع ام لجنة علمية فاشلة ما كان ان يقام العيد ولا الاحتفالات بالاعراس كل المؤشرات كانت تنذر بالكارثة في حالة السماح بدخول الجالية المغربية في الوقت الذي عرف فيه العالمشراسة الديلتا في الهند وهذا ما أدى إلى ارتفاع الاصابات وكثرت الوفيات فلا ندري من هو المسؤول عن انتشار هذا الفيروس

  8. لم يكن هناك حلول ترضي الجميع لان اغلاق لم ينفع وتلقيح كذالك لم ينفع واحترازات لم تنفع فاي اتجاه نتجه ههههههههه

  9. إذا كانت الدول لم تلقح مواطنيها ولم تجبرهم على الحجر الصحي والحياة عادية جدا وتسجيل نسبة ضعيفة والوفيات كذالك وعدد سكانها تلهواث اضعاف المغرب ذا ما فائدة اننا لقحنا قرابة50 في المئة هل هناك تساؤل واللومة على اللجنة العلمية الم تحقق النتيجة المرجوة

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