ماكرون يرسل طائرتين للمساعدة على إخماد حرائق الجزائر
هبة بريس - وكالات
أعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم الخميس، عن تضامن بلاده مع الجزائر، في ظل ما تشهده من حرائق غابات بمناطق مختلفة، معلنا إرسال طائرتين من طراز “كندير” لأجل المساعدة على الإخماد.
وكتب ماكرون على حسابه في موقع “فيسبوك”، “تتضامن فرنسا بلا أي تحفظ مع أصدقائها الذين يواجهون وضعًا مأساويًا. وأقدم دعمي الكامل للشعب الجزائري. وسنرسل اليوم طائرتين من طراز “كندير” المخصصة لإخماد الحرائق وطائرة قيادة إلى منطقة القبائل التي تلتهمها حرائق مستعرة”.
وأسفرت حرائق الغابات المستعرة التي اندلعت في عدة مناطق في الجزائر عن مقتل 69 شخصا من بينهم 28 عسكريا، بينما تتواصل جهود فرق الأنقاذ لإخماده.
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12/08/2021 11h1 أميناتو حيدار تعزي الجزائر في ضحايا حرائق الغابات A / PISIR | / العيون المحتلة 12 اغسطس 2021 ( واج ) ۔ قدمت رئيسة الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي أميناتو حيدار , اليوم الخميس , تعازيها للجزائر في ضحايا حرائق الغابات المهولة التي اندلعت في عدد من مناطق الوطن , معربة عن ايمانها في قدرة الجزائر على الانتصار على كل المؤامرات و الدسائس التي تحاك ضدها . وقالت الناشطة الحقوقية في رسالة تعزية , ” قلوبنا تحترق معكم اخوتنا .. اللهم يا مغيث أغث اشقائنا بالجزائر الحبيبة . ” واضافت ” أمام هول فاجعة الحرائق التي ألمت هذا الأسبوع بأشقائنا بالجزائر الحبيبة , أتقدم لهم بإسمي و نيابة عن كافة عضوات و أعضاء الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي , بأحر التعازي و صدق مشاعر المواساة , متضرعة إلى الله عز و جل أن يجعلها بردا وسلاما على أرض المجاهدين و أبنائها وبناتها , و أن يحفظهم من كل أذى و مكروه و من كل مكائد و دسائس الأعداء المتربصين بهم . و بهذه المناسبة الأليمة ” أرفع أكف الضراعة بالدعاء الله بالرحمة و المغفرة لكل شهداء هذه الفاجعة من مدنيين وعسكريين و أن يحمي مكة الثوار , جزائر العزة و الشموخ . و يحفظ أرضها وشعبها من المصائب و النكبات و من الفتن ما ظهر منها وما بطن ” . وختمت أميناتو حيدار رسالة التعزية بالقول ” كلنا ثقة في أن أشقائنا الجزائريين سينتصرون لا محالة على هذه الكارثة المؤلمة و تداعياتها مثلما انتصروا و بكل بسالة على الاستعمار الفرنسي الغاشم و على إرهاب العشرية السوداء وغيرها من المؤامرات و الدسائس الخسيسةi
والله ان لم يلقى القبض على هده الخبيثة التي هي ضد مصالح المغرب ومصالح الدولة فلا تقول ان هنا شرطة تغير على مقدسات البلاد . بحب سجنها الى الابد ويحب منها الجنسية المغربية وجواز السفر الدولة