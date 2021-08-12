يائير لبيد يدشن مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط

2021-08-12 / 2:31 مساءً
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هبة بريس

تم اليوم الخميس بالرباط، تدشين مكتب الاتصال لدولة إسرائيل، من طرف وزير الشؤون الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، الذي يقوم حاليا بزيارة للمملكة.

ويأتي افتتاح مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب تنفيذا للاتفاق الثلاثي المغرب- الولايات المتحدة- إسرائيل، الموقع في دجنبر الماضي.

وكان لبيد قد أجرى، أمس الأربعاء بالرباط، مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، تمحورت حول مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ووقع الوزيران، بهذه المناسبة، ثلاثة اتفاقات للتعاون تروم تعزيز التعاون الثنائي في مجالات السياسة والثقافة والشباب والرياضة والخدمات الجوية.

ويقوم يائير لبيد بزيارة للمغرب على رأس وفد يضم، بالخصوص، وزير العمل مايير كوهن، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست (البرلمان الإسرائيلي) رام بن باراك.

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‫3 تعليقات

  3. marhba bikoum fbaldkoum tani hado kif makan lhal rjal ama aghlab l3rab dyalna ri mounafi9in.ama dik lhdra dyal 9atal dyal l atfal rah lmssalmine daro lihoum ktr mn hadchi mine kanou 9wine.ridik sa3a makantch tel.o l internet olikadab hdarti i9ra tarikh lmsalmine.marhba bihoum o alf marhba

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