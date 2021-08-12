السيسي يأمر بإطلاق إسم الراحل سمير غانم على كوبري جديد
نجلاء مزيان - هبة بريس
كشف السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة جمهورية مصر العربية، عبر الصفحه الرسمية بموقع “فايسبوك”، عن قرار الرئيس المصري و الذي يقضي بإطلاق إسم الفنان الراحل سمير غانم على كوبري جديد.
و كتب تدوينة بنفس المنصة جاءت كالتالي : “السيد الرئيس يوجه باطلاق اسم الفنان سمير غانم على الكوبري الجديد على محور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة والمتقاطع أعلى الطريق الدائري”.
و يشار أن سمير غانم توفي في شهر ماي المنصرم عن عمر ناهز 84 عاما، داخل إحدى المستشفيات الكبرى بالقاهرة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.
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2 تعليقات
اطلق،اسمو على شي ملهى ليلي ياقاتل، الرجل الشريف مرسي،وابنه قرة،عينه ان الله يمهل ول
لا يهمل ايها،الصهيوني المجرم
شعبان عبد الرحيم و فيفي عبده و سفيرة الفن المحترم إلهام شاهين و حسني مبارك يقيم لهم السيسي ممثل الصهيونية العالمية في مصر التماثيل و يطلق أسمائهم على المنشآت بينما بالغ في إذلال علماء الأمة و الرئيس الشرعي محمد مرسي رحمه الله.