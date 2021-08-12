سمير غانم

السيسي يأمر بإطلاق إسم الراحل سمير غانم على كوبري جديد

2021-08-12 / 12:41 مساءً
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نجلاء مزيان - هبة بريس

كشف السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة جمهورية مصر العربية، عبر الصفحه الرسمية بموقع “فايسبوك”، عن قرار الرئيس المصري و الذي يقضي بإطلاق إسم الفنان الراحل سمير غانم على كوبري جديد.

و كتب تدوينة بنفس المنصة جاءت كالتالي : “السيد الرئيس يوجه باطلاق اسم الفنان سمير غانم على الكوبري الجديد على محور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة والمتقاطع أعلى الطريق الدائري”.

و يشار أن سمير غانم توفي في شهر ماي المنصرم عن عمر ناهز 84 عاما، داخل إحدى المستشفيات الكبرى بالقاهرة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

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