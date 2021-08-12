المنتخب المغربي يتقدم في تصنيف “الفيفا”

هبة بريس - القسم الرياضي

شهد تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الصادر اليوم عن شهر غشت ، تحولات مثيرة على الصعيدين العالمي والعربي ، بعدما ظل متوقفا منذ ماي الماضي، لكنه عاد هذا الشهر بتغييرات كبيرة، خاصة بعد خوض مباريات دولية ودية وبطولتي يورو 2020 وكوبا أمريكا 2021 وبطولة الكأس الذهبية .

وارتقى المغرب للمركز 32 عالميا والرابع افريقيا برصيد 1488 نقطة بزيادة 9 نقاط عن اخر تصنيف ، وحافظ منتخب السنغال على صدارة قائمة المنتخبات الإفريقية في تصنيف الفيفا، حيث حل في المركز الـ 21 عالميا، يليه كل من تونس (28) ثم الجزائر (30) ثم المغرب (32) ثم نيجيريا (34)، يليه مصر (46) ثم غانا والكاميرون في المركزين 52 و54 على الترتيب.

ونال منتخب إيطاليا مكافأة الفوز ببطولة أمم أوروبا يورو 2020 وبات في المركز الخامس عالمياً فيما استمر منتخب بلجيكا في الصدارة وتقدمت البرازيل للمركز الثاني أمام فرنسا الثالثة وإنجلترا الرابعة.

وكان من اللافت تقدم أمريكا المتوجة بلقب كأس الكونكاكاف الذهبية 10 مراكز لتصبح في المركز العاشر عالميًا

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