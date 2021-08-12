مسؤول إسرائيلي: “المغرب يلعب دورا محوريا في تهدئة التوتر الإسرائيلي الفلسطيني”
تفاعلت وسائل الإعلام الدولية بشكل كبير مع زيارة وزير خارجية إسرائيل للمغرب و لقائه بعدد من المسؤولين المغاربة، في زيارة وصفتها ذات المنابر ب”التاريخية”.
و في هذا الصدد، نقلت صحف إسرائيلية عن نمرود غورن، الرئيس المؤسس للمعهد الإسرائيلي للسياسة الخارجية، تصريحا أكد من خلاله أن المغرب لطالما لعب دوريا محوريا و أساسيا في تهدئة التوثر بين إسرائيل و فلسطين.
المسؤول الإسرائيلي في ذات التصريح أوضح أن المملكة المغربية تتميز بمكانة خاصة و تحظى باحترام جميع الدول، مضيفا بأن العلاقات المطورة بين إسرائيل والمغرب سيكون لها تأثير إيجابي على عملية السلام في الشرق الأوسط.
و أضاف غورن بأن القضية الفلسطينية قريبة من قلب المغرب وبصفته رئيس لجنة الدولة الإسلامية لشؤون القدس، فالمغرب يلعب دورا رياديا في تهدئة التوتر الإسرائيلي الفلسطيني و يساهم في تعزيز واستضافة وعودة قنوات الحوار بين كبار المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين.
تعليق واحد
الله يحفظك يا بلادي المغرب وحفظ ملكنا فخرنا محمد السادس.وكل التوفيق والنجاح الدائم للعلاقات المغربية الا سراءيلية