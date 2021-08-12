مسؤول إسرائيلي: “المغرب يلعب دورا محوريا في تهدئة التوتر الإسرائيلي الفلسطيني”

2021-08-12 / 11:29 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

تفاعلت وسائل الإعلام الدولية بشكل كبير مع زيارة وزير خارجية إسرائيل للمغرب و لقائه بعدد من المسؤولين المغاربة، في زيارة وصفتها ذات المنابر ب”التاريخية”.

و في هذا الصدد، نقلت صحف إسرائيلية عن نمرود غورن، الرئيس المؤسس للمعهد الإسرائيلي للسياسة الخارجية، تصريحا أكد من خلاله أن المغرب لطالما لعب دوريا محوريا و أساسيا في تهدئة التوثر بين إسرائيل و فلسطين.

المسؤول الإسرائيلي في ذات التصريح أوضح أن المملكة المغربية تتميز بمكانة خاصة و تحظى باحترام جميع الدول، مضيفا بأن العلاقات المطورة بين إسرائيل والمغرب سيكون لها تأثير إيجابي على عملية السلام في الشرق الأوسط.

و أضاف غورن بأن القضية الفلسطينية قريبة من قلب المغرب وبصفته رئيس لجنة الدولة الإسلامية لشؤون القدس، فالمغرب يلعب دورا رياديا في تهدئة التوتر الإسرائيلي الفلسطيني و يساهم في تعزيز واستضافة وعودة قنوات الحوار بين كبار المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين.

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