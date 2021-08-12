كلميم.. السجن 3 سنوات للمرشح المتورط في “شراء الأصوات”

هبة بريس -الرباط

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة كلميم، مساء أمس الاربعاء، بالحكم ثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 70.000درهم، في حق مرشح انتخابات الغرف المهنية المتهم ب”شراء الأصوات”.

وقررت المحكمة، تجريد المعني بالأمر من حقوقه الوطنية، كما قضت بسنة نافذة على شخصين تورطا في القضية .

و انتشر مساء الجمعة 6 غشت الماضي، ظهر فيه مرشح إحدى الغرف المهنية بكلميم، وهو يوزع أموالا على شخصين، مما استدعى فتح تحقيق من طرف النيابة العامة المختصة.

وصبيحة السبت 7 غشت، أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بكلميم، بأن النيابة العامة أمرت بوضع ثلاثة أشخاص متورطين في قضية الشريط، رهن تدابير الحراسة النظرية.

وأوضح بلاغ وكيل الملك “أنه وتبعا للبحث الجاري في قضية تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي لشريط فيديو، يوثق لقيام أحد المرشحين للاستحقاقات الانتخابية بتوزيع بعض الأوراق النقدية على مجموعة من الأشخاص، فقد أمرت النيابة العامة يومه بوضع ثلاثة أشخاص متورطين في القضية رهن تدابير الحراسة النظرية”.

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