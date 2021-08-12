الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله

بنعبد الله: نحن بحاجة إلى حكومة وأحزاب قوية

2021-08-12 / 9:53 صباحًا
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هبة بريس

أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، أن الحزب يأمل في أن تشكل الانتخابات القادمة مرحلة للانتقال نحو التنمية الاقتصادية التي ينص عليها النموذج التنموي، والعدالة الاجتماعية والمجالية، والاستثمار في العنصر البشري.

وذكر بنعبد الله في تصريح له، على هامش انعقاد الدورة السابعة للجنة المركزية للحزب، مساء أمس الأربعاء، أننا بحاجة إلى حكومة قوية وأحزاب قوية حقيقة، مشددا على أن حزب التقدم والاشتراكية يعول على المشاركة المكثفة للمواطنين والمواطنات.

وأبرز أن هذه الدورة ستشكل فرصة للتوجه إلى أعضاء الحزب و كافة المواطنين “بخطاب أمل أساسه أن تشكل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة مرحلة لانتقال المغرب الى البناء الديموقراطي الحقيقي”.

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‫8 تعليقات

  1. نفس الوجوه نفس الكلام حسبي الله ونعم الوكيل. يتفننون في الحديث كانهم لم يمروا بالحكومة وياملون البقاء فيها الى الابد او يورثونها ابناءهم

  2. معه الحق قوية وفاسدة. إنها الديموقراطية نحن نحارب الفساد ولو بالكتابة في المواقع وانتم الأحزاب المغربية تضربون بعرض الحائط مشاعر المواطنين وتتسابقون نحو الكراسي بشعارات مزيفة اعتاد على الشعب لسرقته بإسم الديموقراطية واختيار الحزب الدي له الحق في سرقة الثورات والمال العام وتوضيف الأقرباء والاصدقاء.

  4. كلام اكل الدهر عليه وشرب وكلشي عاق بكم تسكنون الفيلات والسيارات الفاخرة واللباس ذو العلامة وتضحكون علي الفقراء حسبي الله ونعم الوكيل

  5. ماذا عسانا نقول ….هل يملكون قسطا و لو ضئيلا من المنطق و الشرف السياسي هؤلاء ..لن أقول الببغاوات لأنها أشرف منهم….كفاكم ثرثرة لقد أصبحت صوركم و أصواتكم يتقزز منها المواطن

  8. يأمل في أن تشكل الانتخابات القادمة مرحلة للانتقال نحو التنمية الاقتصادية نفس ديباجة االنص لخطابي لنفس الوجوه طبعا ستعطي نفس النتائج
    واذا ما استمر المواطن في التصويت على هذه العينة من السياسيين ومن تلامذتهم فهذا قمة الغباء ولا يحق لهم بعد ذلك الشكوى والتدخر من احوالهم المعيشية مستقبلا

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