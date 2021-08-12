إناث الكوكب المراكشي للسلة يحرزن لقب كأس العرش

2021-08-12 / 9:43 صباحًا
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هبة بريس

فاز فريق الكوكب المراكشي إناثا بلقب كأس العرش لكرة السلة، برسم الموسم الرياضي 2020-2021، عقب فوزه على فريق الجيش الملكي (76-50)، في المباراة النهائية التي جمعتهما ، مساء أمس الأربعاء، بقاعة فتح الله البوعزاوي بمدينة سلا.

ويعد هذا اللقب الأول لفريق الكوكب المراكشي في مسابقة كأس العرش ،علما بأنه كان كان توج يوم رابع ماي الماضي بقاعة ابن رشد بالرباط لأول مرة بلقب البطولة الوطنية لموسم 2018 -2019، عقب فوزه في المباراة النهائية على فريق الجيش الملكي (70-47).

ويعد الفريق العسكري أكثر الأندية الوطنية تتويجا بكأس العرش التي ظفر بها 11 مرة سنوات 1987 و1998 و1999 و2000 و2001 و2003 و2005 و2006 و2007 و2008 و2016.

في المقابل أحرز فريق النادي المكناسي لقب الكأس في ثماني مناسبات سنوات 1985 و1986 و1988 و1989 و1990 و1994 و2013 و2014.

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