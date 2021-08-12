صادم.. جزائريون يحرقون شابا اتهموه بإضرام النيران حتى الموت

2021-08-12 / 9:31 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر مقطع فيديو على نطاق واسع قالوا إنه لشاب تعرض للحرق في ولاية تيزي وزو للاشتباه بضلوعه في إضرام النيران بغابات الولاية.

إلا أن أصدقاء الضحية قالوا إن الشاب توجه من أجل التطوع لإخماد الحرائق.

وذكرت مجموعة من الشباب أن الضحية فنان وينحدر من منطقة خميس مليانة وجمع أموالا أمس من أجل الذهاب إلى تيزي وزو للتطوع والمساهمة في إطفاء الحرائق.

وطالب مواطنون السلطات الوصية بفتح تحقيق في الحادثة وتطبيق القانون على المتسببين في حرق الشاب.

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‫2 تعليقات

  1. لا حول ولا قوة الا بالله التسرع في اتخاذ القرارات لا يأتي بخير أبدا كان يجب عليهم إن شكوا في أمره أن يسلموه للقضاء لينظر في أمره رحمه الله تعالى وغفر له وإنا لله وإنا إليه راجعون

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