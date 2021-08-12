في ظل الوضع الوبائي المقلق.. وزيرة الجالية تطمئن مغاربة العالم بشأن الحدود

2021-08-12 / 9:21 صباحًا
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هبة بريس ـ ياسين الضميري

طمأنت نزهة الوافي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، كافة أفراد الجالية المغربية فيما يتعلق بالمخاوف من إغلاق الحدود في ظل التغيرات الوبائية المقلقة التي باتت تشهدها المملكة.

الوافي و في حوار مصور نورده أسفل المقال، أكدت أن المرجع الأساسي الذي تعتمده الحكومة عبر توصيات اللجنة العلمية في اتخاذ أي قرار متعلق بإجراءات التشديد و الحجر الصحي هو الوضع الوبائي.

و أوضحت وزيرة الجالية أنه بالرغم من المعطيات الوبائية المثيرة للقلق في بلادنا، غير أن أفراد الجالية المغربية، سواءا المتواجدين في بلدان الإقامة الراغبين في ولوج تراب المملكة، أو المتواجدين حاليا في المغرب الراغبين في العودة لدول المهجر، بإمكانهم السفر دون أي مخاوف شريطة التزامهم بالتدابير و الإجراءات المعمول بها.

و شددت المتحدثة ذاتها على أن الوزارة الوصية تعمل بشكل مستمر و متواصل على التواصل مع أفراد الجالية و تقديم كل التسهيلات و الخدمات الضرورية لتأمين عودة مغاربة العالم لوطنهم أو لبلدان الإقامة بالشكل الأمثل.

و صرحت نزهة الوافي بأن الحدود مفتوحة في وجه مغاربة العالم، و بإمكانهم التنقل دون أية مخاوف، مضيفة بأن عملية عبور التي كانت اسثتنائية بكل المقاييس هاته السنة تمر في أفضل الظروف.

الحوار كاملا في هذا الرابط:

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