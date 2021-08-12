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طقس الخميس.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2021-08-12 / 9:09 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية، عامة، بطقس حار نسبيا بكل من الجنوب الشرقي للبلاد، والمنطقة الشرقية والسهول الداخلية.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية فوق السواحل الشمالية والوسطى وبالواجهة المتوسطية، وذلك خلال الليل والصباح، فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية بكل من الجنوب الشرقي للبلادن وجنوب المنطقة الشرقية وداخل الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الشمالي بجنوب البلاد، ومن الجنوب-الشرقي بالجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية، ومن القطاع الشمالي ضعيفة القوة بباقي أنحاء المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 23 و30 درجة بالجنوب الشرقين والمنطقة الشرقية وأقصى جنوب البلاد، وما بين 17 و23 درجة على العموم بباقي ربوع المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 40 و43 درجة بالجنوب الشرقي، ووادي ملوية، والمنطقة الشرقية، والريف، والسايس، والسهول الداخلية وأقصى جنوب البلاد، وما بين 22 و29 درجة بالقرب من السواحل، وما بين 28 و35 درجة فيما تبقى من أرجاء البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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